على مساحة 844 مترا .. إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.





ونفذت الوحدات المحلية لمراكز( أبو المطامير - الدلنجات - إيتاي البارود)، اليوم الأحد، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





وأسفرت الحملة -بحسب بيان الأحد- عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 844 م2 عبارة عن الآتي:





- إزالة 4 حالات تعدي في المهد على أرض زراعية وأملاك الدولة بمساحة 644 مترا بزمام قري ( بلال - محمد عبدالرقيب - ابو العطا ) بأبو المطامير عباره عن مبانى بالطوب الابيض والمون الاسمنتيه و أسوار و شده خشبية.

- إزاله حاله تعدي بمساحه 200 م بقرية الوفائية بالدلنجات



كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( الدلنجات - حوش عيسى - كوم حماده )، أمس السبت حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 875 م٢ عبارة عن:

- إزالة 3 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 575 م بقري كوم زمران والمسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية

- تنفيذ عدد 2 حالة إزالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 300 متر بحوش عيسى عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض .

- إزاله تعدي على الأرض الزراعيه بقرية بيبان التابعه للوحده المحليه لقريه الطود بكوم حماده عباره عن كرفان حديد وصاج وخشب بدون ترخيص.

كما نفذت الوحدات المحلية لمركزي الدلنجات و دمنهور، الأحد الماضي ، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة تعديات على مساحة 1175 م٢ عبارة عن الآتي:

- إزالة 3 حالات تعدي في المهد بمساحة 675 م٢ بمدينة الدلنجات وقرية كوم زمران عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية وقواعد خرسانية

- إزالة تعديات على حرم الطريق الزراعى والسكة الحديد بمساحة 500 م٢ أمام قرية دنشال بدمنهور عباره عن بناء محلات و إشغال بالطريق العام.

كما نفذت الوحدات المحلية لمركزي دمنهور وكفر الدوار، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إزالة 7 حالات تعدى على مساحة 600 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة حالة تعدي بمساحة 600 م٢ بالطريق الزراعى بدمنهور

- إيقاف أعمال بناء مخالف لعدد 3 حالات بنطاق مدينة كفر الدوار والتحفظ على الأدوات المستخدمة

كما تضمنت الأعمال إزالة شدات خشية و أعمدة بمنطقة ( أبو السيد - الكدوة - عزبة يونس).

كما نفذت الوحدات المحلية لمركزي ( الدلنجات - حوش عيسي )، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 9 حالة تعدى على مساحة 1595 م٢ عبارة عن الآتي:-

- إزالة 8 حالات تعدي في المهد علي الأراضي الزراعية بمساحة ١٤٩٥ متر بقرية طيبه بالدلنجات في المهد عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية كما تم فك ٢ شدة خشبية دور ارضي وفك حديد التسليح لبناء مخالف بقري المسين وكوم زمران وتم التحفظ على معدات البناء.

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعيه بمساحة ١٠٠ متر عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض بحوش عيسى.



اقرأ أيضا:- محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وصيانة الأعمدة في نطاق 4 مراكز





