ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.. ندوة حول العنف القائم على النوع بشمال سيناء

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:17 م
ندوة مواجهة التمييز
ندوة مواجهة التمييز ضد المرأة
Advertisements
احمد صالح

أكد محمد تمساح رئيس مؤسسة الشجرة للفن والتنمية، بمحافظة شمال سيناء، أنه تم عقد ندوة تحت عنوان " العنف القائم علي النوع"، بهدف القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات داخل المجتمع  السيناوي.

وأكد أن العنف وإستغلال النوع، والعبء غير المتكافئ للعمل المنزلي والعمل في مجال الرعاية الاسرية غير مدفوعة الأجر، والتمييز في المناصب العامة، تظل كلها حواجز كبيرة في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين.

وقال إن المؤسسة تسعى لمساعدة المرأة  السيناوية،بما يساعدها على دفع النمو الاقتصادي والتنمية في جميع المجالات، وذلك من أجل التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة علي ارض المحافظة كونها شريك أساسي في التنمية وخدمة المجتمع المحيط بها.

وأضاف تمساح، أن المؤسسة تتبني حاليا تنفيذ مبادرة لسقف المنازل  لحماية المواطنين من الامطار خلال فصل شتاء ٢٠٢١م، وذلك بدعم من قافلة" شعاع الخير "بجامعة الزقازيق  تحت اشراف الدكتور عادل قاسم  الاستاذ بكلية التجارة "رائد القافلة".


اقرأ أيضا..

توافد المئات في شمال سيناء لصرف الدفعة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.. ندوة حول العنف القائم على النوع بشمال سيناء
للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.. ندوة حول العنف القائم على النوع بشمال سيناء
Advertisements
Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

هل يرحل محمد صلاح.. غضب جماهيري عارم فى ليفربول

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

الوزراء يكشف حقيقة رابط "واتساب" لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الأهلي يحذر كهربا والشحات من السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أبرز سيارات نجمات الفن فى مصر والوطن العربي

بورشة وأودي ورام ومرسيدس وBMW في مزاد جمرك مطار القاهرة.. تعرف على الشروط

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب