للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.. ندوة حول العنف القائم على النوع بشمال سيناء

أكد محمد تمساح رئيس مؤسسة الشجرة للفن والتنمية، بمحافظة شمال سيناء، أنه تم عقد ندوة تحت عنوان " العنف القائم علي النوع"، بهدف القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات داخل المجتمع السيناوي.

وأكد أن العنف وإستغلال النوع، والعبء غير المتكافئ للعمل المنزلي والعمل في مجال الرعاية الاسرية غير مدفوعة الأجر، والتمييز في المناصب العامة، تظل كلها حواجز كبيرة في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين.

وقال إن المؤسسة تسعى لمساعدة المرأة السيناوية،بما يساعدها على دفع النمو الاقتصادي والتنمية في جميع المجالات، وذلك من أجل التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة علي ارض المحافظة كونها شريك أساسي في التنمية وخدمة المجتمع المحيط بها.



وأضاف تمساح، أن المؤسسة تتبني حاليا تنفيذ مبادرة لسقف المنازل لحماية المواطنين من الامطار خلال فصل شتاء ٢٠٢١م، وذلك بدعم من قافلة" شعاع الخير "بجامعة الزقازيق تحت اشراف الدكتور عادل قاسم الاستاذ بكلية التجارة "رائد القافلة".





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