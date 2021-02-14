معدة فارغة.. ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة قبل الإفطار

يعد فنجان القهوة أول شىء يقوم الكثيرون بتناوله في الصباح، ولكن ما هى الآثار التي يمكن أن تحدث على جسمك عندما تشربه على معدة فارغة، إليك أبرزها وفقا لموقع "برايت سايد".

















1. قد تشعر بالنعاس.

القهوة

هي مشروب إيقاظ للكثيرين منا، لكن شربها بمجرد الخروج من السرير قد يكون له تأثير معاكس.









ويضاعف الكافيين من مستويات هرمونات التوتر وقد يؤدي إلى مشاكل في النوم مما يؤدي إلى التعب.











إذا بدأت يومك بكوب من الكابتشينو مع السكر، فقد تشعر بالنعاس مرة أخرى بعد فترة قصيرة من الوقت.











يحدث هذا لأن الجسم ينتج الأنسولين لتعويض السكر، مما يتسبب في انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم، مما يؤدي إلى نقص الطاقة والقلق.









2. قد يفقد جسمك المعادن الأساسية بسرعة أكبر









3. قد يزعج معدتك

اللبن تعمل القهوة على تنشيط نظامنا العصبي، مما يؤثر بدوره على القولون وقد يسبب الإسهال، كذلك يحب الكثير من الناس أيضًا إضافةأو الكريمة إلى فنجانهم الصباحي، ولأن معظمنا يواجه صعوبة في هضم اللاكتوز، فقد يتسبب ذلك أيضًا في عدم الراحة في المعدة.









4. قد يؤدي إلى زيادة الوزن



على الرغم من أن القهوة السوداء قد تساعدك على حرق الدهون، إلا أنها قد تزعج أيضًا أنماط نومك الصحية.











عندما لا تحصل على قسطٍ كافٍ من النوم، فإنك تميل إلى الشعور بالجوع والرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة الحلوة.











العديد من مشروبات القهوة، مثل الخلطات المحلاة الشهيرة، مليئة بالسكر والسعرات الحرارية وقد تتسبب في زيادة الوزن.

قد يؤدي تناول جرعتك المعتادة من القهوة في الصباح الباكر إلى فقدان العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية ويؤثر على صحة عظامك، مما يجعلها ضعيفة وهشة.