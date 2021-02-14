مدينة الملك عبد الله الاقتصادية توقع اتفاقية تعاون لدعم قطاع الخدمات والنشاطات اللوجستية

أبرمت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية اتفاقية تعاون مع الشركة السعودية للخدمات اللوجستية "سال"؛ بهدف دعم قطاع الخدمات والنشاطات اللوجستية في المملكة عمومًا والمدينة الاقتصادية خصوصًا.



وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد بن إبراهيم لنجاوي، ورئيس الشركة السعودية للخدمات اللوجستية "سال" عمر بن طلال حريري.







وتأتي الاتفاقية في إطار سعي الطرفين لتعزيز الخدمات اللوجستية، والإسهام في خلق فرص اقتصادية لوجستية واعدة، تماشيًا مع أهداف الرؤية التنموية الطموحة 2030 لجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.









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وأوضح حريري أهمية هذه الشراكة الإستراتيجية التي ستعزز خدمات مناولة الشحنات من وإلى المدينة الاقتصادية، مشيرًا إلى اختيار مدينة الملك عبد الله الاقتصادية كونها إحدى الوجهات الرائدة لوجستيًا في المنطقة ومركز جذب اقتصاديا واستثماريا بفضل موقعها الإستراتيجي على البحر الأحمر.









من جانبه، بين أحمد لنجاوي أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وذلك ضمن جهود مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الهادفة إلى توفير بيئة جاذبة ومحفزة للمستثمرين من داخل وخارج المملكة لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني.







