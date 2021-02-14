برلمانية تطالب بتغليظ عقوبة ترويج الشائعات لتصل للحبس 3 سنوات

عبرت النائبة شادية الجمل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، عن استيائها من تفاقم ظاهرة ترويج الشائعات حيث شهدت الفترة الأخيرة ما يقرب من 8 شائعات أحدثت بلبلة وتشتت لدى أذهان المواطنين كانت أبرزها إلغاء معاش المطلقة وتأجيل الدراسة.









طالبت "الجمل" في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»، بضرورة تغليظ عقوبة ترويج الشائعات، لتكون بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه وذلك لردع كل من تسول له نفسه تأليف شائعة سواء كان ذلك عن قصد أو بدون.









وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي هي بؤرة انتشار الشائعات، معقبة "ايه الابداع في انك تطلع شائعة تضر بصورة الدولة وتشتت الناس وايه الهدف من كده" وبالتالي تسارع الحكومة في إعلان حقيقة الأمور والتكذيب من أجل مد المواطنين بالمعلومات الصحيحة كي يطمئنوا.









وتابعت النائبة، بدرجة كبيرة يكون الهدف من إصدار شائعة هو إثارة البلبلة والرأي العام تجاه قضية ما، فهو بالجوهر يخدم إتجاه سياسي معين يريد هدم وإسقاط الدولة وعرقلة مسيرة التنمية القائمة.



