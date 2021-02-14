عودة رحلات الطيران المباشر من إيطاليا إلى شرم الشيخ في أبريل المقبل بواقع رحلة أسبوعيا

أكد سامر خليفة، مالك إحدى شركة السياحة الإيطالية ، على عودة رحلات الطيران المباشر من مطار نابولي الى مطار شرم الشيخ الدولي مطلع أبريل المقبل بعد توقف جميع رحلات الطيران المباشر من إيطاليا إلى شرم الشيخ بسبب جائحة كورونا.





وأشار "خليفة " إلي أن أول رحلة ستصل الى شرم الشيخ في 2 أبريل وعلى متنها 176 راكبا على أن تنتظم الرحلات بواقع رحلة كل أسبوع، واعتبارًا من أول يوليو سيتم تنظيم 3 رحلات أسبوعيًا كبادرة لعودة السياحة مرة أخري الي شرم الشيخ من خلال انتظام رحلات الطيران المباشر حيث تعتبر انتظام الطيران المباشر بادرة أمل لدعم القطاع السياحي بعد توقفة لمدة عام بسبب جائحة كورونا.





وقال "خليفة" إن الشركة تقوم حاليًا بالتسويق للرحلات الكاملة شاملة رحلات الطيران والإقامة والإعاشة شاملة بوليصة التأمين وفي حالة عدم صعود الطائرة لأي سبب يستطيع الراكب في استرداد القيمة التي دفعها من شركة التأمين في غضون اسبوع واحد فقط ما أسهم في تلقي الشركة لحجوزات كبيرة من قبل المواطنين الإيطاليين.





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