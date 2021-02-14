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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية: التحول الرقمي يرتقي بمنظومة العمل والخدمات

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:01 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أهمية ملف التحول الرقمي وتصميم بيئة الأعمال؛ للارتقاء بمنظومة العمل والخدمات، خاصة وأن مصر الرقمية هي رؤية وطنية تسعى لتحقيق مستهدفات (رؤية مصر 2030). 

جاء ذلك بمناسبة تنظيم وزارة التنمية المحلية دورة تدريبية لقيادات الوزارة في مجال التحول الرقمي وتصميم بيئة الأعمال، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأهيل القيادات الحكومية التنفيذية بالجهاز الإداري للدولة قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقدت الوزارة ورشة عمل بالتنسيق مع شركة (سمبل واى) وهي الشركة القائمة على تدريب وتأهيل العاملين بوحدات التحول الرقمي للحكومة، بحضور قيادات الوزارة.

وقال شعراوي إن هدف الوزارة هو دعم التنمية الشاملة وتلبية احتياجات المواطنين بالجودة المنشودة، في إطار جهود الدولة لتحقيق نقلة نوعية في الأداء الحكومي.

وأشار إلى اهتمام مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة بعقد دورات تدريبية للعاملين بالمحليات؛ لتنمية المهارات الإدارية والعلمية خاصة مجالات التحول الرقمي، لتمكينهم من التعامل والتواصل مع الجمهور بجميع الأساليب والوسائل الحديثة وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.

ولفت شعراوي إلى أن الدورات التدريبية بمركز سقارة تشمل كافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات مثل (برنامج نظم المعلومات الجغرافية)، والشئون القانونية، وكيفية التعامل مع الجمهور، ومعايير الجودة الشاملة، وكيفية محاربة الفساد، وتنمية المهارات الإدارية، وكيفية التواصل مع الآخرين؛ من أجل خلق جيل جديد قادر على القيادة ومواجهة الأزمات.
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