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محافظات

تفاصيل إنقاذ مواطن حاول الانتحار من أعلى كوبري دمياط

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:43 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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زينب الزغبي
تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ مواطن في العقد الرابع من عمره، حاول الانتحار من فوق كوبري دمياط العلوى.


كان مواطن في العقد الرابع من العمر أقدم على الانتحار قفزا من أعلى كوبري دمياط العلوي في محاولة للتخلص من حياته، إلا أن قوات الإنقاذ النهري نجحت في إنقاذ حياته بعد أن سقط في مياه نهر النيل.


وتعود التفاصيل إلى تلقي شرطة النجدة بلاغ يفيد بسقوط شاب من أعلى كوبري دمياط العلوي في محاولة للتخلص من حياته، وسرعان ما تحركت قوة من فريق الإنقاذ النهري بالمنطقة والتي واصلت البحث عن المواطن وإنقاذ حياته. 


تم نقله إلى مستشفي التخصصي لتلقي العلاج نظرا لأن حالته الصحية حرجة، وتم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.


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