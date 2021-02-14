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فن

شاهد.. سلمى أبو ضيف في أحدث ظهور لها من كواليس أحد أعمالها

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:08 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة سلمى أبو ضيف صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت سلمي أبو ضيف بإطلالة غريبة من أحد أعمالها.


واقترن اسم سلمى أبو ضيف دائمًا، بالموضوعات المثيرة للجدل، ومنها ارتباطها منذ فترة طويلة بـ شاب إيطالي، ولكن هدأت الأوضاع بعد انفصالها عنه.


وفي مطلع العام الجاري، التقطت سلمى أبو ضيف صورا مع رئيس تحرير مجلة فوج في دبي، وهو أيضًا إيطالي الجنسية وردت الفنانة الشابة على الهجوم بانهما مجرد صديقين، ولا تربطهما أي علاقة عاطفية.


وكشفت سلمى أبو ضيف مؤخرًا عن عدم تمكنها من تحقيق حلمها بأن تصبح عارضة أزياء رغم نحافة جسدها، وذلك بسبب قصر قامتها، وأنها رفضت من قبل عروض من 22 وكالة إعلانية في نيويورك.


وأشارت سلمى أبو ضيف إلى أن وزنها يصل إلى 48 كيلو جرامًا، رغم أنها تتناول جميع المأكولات ولكن بكميات قليلة.

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