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فن

على طريقة رضا رزق .. أحمد عز يهنئ جمهوره بعيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:19 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
بمناسبة عيد الحب ، نشر النجم أحمد عز مشهد من فيلم "أولاد رزق" مع الفنانة نسرين أمين ، وذلك من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عز ، ممازحا جمهوره من خلال المشهد:"Happy Valentine's Day <3 بس على طريقة رضا رزق ".

وفاز فيلم «أولاد رزق»، بجائزة أفضل فيلم لعام 2015، خلال الاستفتاء الجماهيري الذي يجريه برنامج معكم مع منى الشاذلي.

كما بلغ إجمالي إيرادات فيلم «أولاد رزق 2» حتى الآن إلى 82.5 مليون جنيه وذلك منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك، وهو ما يعد رقما قياسيًا ونجاحا كبيرا للفيلم. 

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 2 بعد مرور 3 سنوات على انتهاء أحداث الجزء الأول، إذ يحاول الأشقاء الأربعة الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن السرقة والجريمة، لكن حدثا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين. 

يشارك في بطولة فيلم «ولاد رزق 2»، كلًا من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل، إياد نصار، وباسم سمرة، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.
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