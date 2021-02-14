على طريقة رضا رزق .. أحمد عز يهنئ جمهوره بعيد الحب

وكتب عز ، ممازحا جمهوره من خلال المشهد:"Happy Valentine's Day <3 بس على طريقة رضا رزق ".

وفاز فيلم «أولاد رزق»، بجائزة أفضل فيلم لعام 2015، خلال الاستفتاء الجماهيري الذي يجريه برنامج معكم مع منى الشاذلي.

كما بلغ إجمالي إيرادات فيلم «أولاد رزق 2» حتى الآن إلى 82.5 مليون جنيه وذلك منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك، وهو ما يعد رقما قياسيًا ونجاحا كبيرا للفيلم.





وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 2 بعد مرور 3 سنوات على انتهاء أحداث الجزء الأول، إذ يحاول الأشقاء الأربعة الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن السرقة والجريمة، لكن حدثا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.



