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أخبار البلد

التضامن: 8 سيارات من شيفروليه لـ جمعية الهلال الأحمر المصري

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:27 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم - عبدالوكيل ابوالقاسم
شهدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر،توقيع بروتوكول تعاون بين شركة منصور للسيارات " منصور شيفروليه " وجمعية الهلال الأحمر المصري.

ووقع البروتوكول من جانب الهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر المصري، ومن جانب شركة منصور شيفروليه  عبد الله أحمد عبد الله مدير إدارة العلاقات الحكومية، وذلك بحضور أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لمؤسسات المجتمع المدني والدكتورة  رندا رزق مستشار وزيرة  التضامن الاجتماعي للمسئولية المجتمعية والدعم الفني.

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر  إن جمعية الهلال الاحمر المصري جمعية عريقة تقدم خدماتها في أوقات الاغاثة والنكبات ، كما ان لديها أكثر من ٣٠ ألف متطوع ولعبت دورًا مهما خلال أزمة كورونا، وكذلك أزمة السيول.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ان الوزارة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وهناك تدعيم وعلاقة شراكة مع القطاع الخاص، مشيدة  بتبرع شركة منصور للسيارات " منصور شيفروليه " بـ ٨ سيارات لتقديم الاغاثة، كبداية شراكة وتعاون بين الوزارة والقطاع الخاص.

وبموجب البروتوكول، تُهدى شركة منصور شيفروليه جمعية الهلال الأحمر المصري عدد 8 سيارات لتقديم الخدمات للمجتمع المصرى المستفيد من خدمات الجمعية في حالة الأزمات وهى عبارة 4 سيارات ميكرباص و2 سيارة نصف نقل بالإضافة إلى 2 سيارة سيدان وكذلك كافة مستندات الملكية ،  و تلتزم جمعية الهلال الاحمر بتنفيذ  المشروع  والإعلان عنه بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

وتبذل جمعية الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى  جهودًا كبيرة في مختلف المجالات و من بينها  المجال الصحي عبر تقديم خدماتها  في 7 مستشفيات، 50 عيادة طبية، 30 قافلة طبية، 5 بنوك دم، 43 جهاز غسيل كلوي، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للمستفسيدين ، وتقديم التدريب على الإسعافات الأولية، ليبلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات المقدمة في هذا المجال عدد 3,017 مليون مواطن، كما يضم  الهلال الأحمر المصري أكثر من 30 ألف متطوع على مستوى الجمهورية.
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