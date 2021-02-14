ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعرف على أول زيجة مصرية نيجيرية في التاريخ.. وأسبابها الغريبة

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:26 م
السيدة مريم رحمن
السيدة مريم رحمن قاسم، الزوجة النيجيرية
Advertisements
فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "سي بي سي"، تقريرا عن قصة حب نشأت خلال رحلة عمل في نيجيريا للطبيب محمد صادق وعاد منها زوجا، حيث بدأت قصة حبه مع زوجته في نيجيريا واستمرت في القاهرة.

وقال أحمد، نجل الطبيب محمد صادق، إن والده كان في بعثة عام 1972، وكانت البعثات التي تذهب في حينها بعثات دبلوماسية وكان ذاهب مع الوفد الخاص بوزارة الصحة "إعارة"، وكان من الطبيعي أن يتم استضافة الوفود من السياسيين الكبار في الدول المستضيفة "والشخصية التي استضافتها حينها، وكان جده من امه أحد الشخصيات الكبرى بنيجيريا".

وأضافت السيدة مريم رحمن قاسم، الزوجة النيجيرية، إنها عاشت مع زوجها في نيجريا فترة، وبعد ذلك انتقلوا إلى القاهرة، معقبة: "في الأول الحياة كانت صعبة في مصر، لكن الحمد لله الناس حبتني وانا حبتهم"، وأكد ابنها أن تلك كانت أول زيجة مصرية نيجرية بالفعل في هذا الوقت بالسبعينات.

وأطلق على اول مولود لهذه الزيجة ، وكانت فتاة وسميت ايمان، وهذا لأنها أول ولادة ما بين دولتين افريقيتين ، مشيرة إلى أن والدها بدأ بالعمل في مهنة الطب في الستينات وقبل ذلك كان يحب ويمتهن التمثيل، وكان احد ابطال مسرح نجيب الريحاني وتشارك اعمال مع الفنانة ماري منيب وعبد الوارث عصر وغيرهم من النجوم الكبار.
Advertisements
Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

هل يرحل محمد صلاح.. غضب جماهيري عارم فى ليفربول

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الوزراء يكشف حقيقة رابط "واتساب" لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

انهيار الريدز .. صحيفة إنجليزية تحسم جدل إقالة كلوب من تدريب ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أبرز سيارات نجمات الفن فى مصر والوطن العربي

بورشة وأودي ورام ومرسيدس وBMW في مزاد جمرك مطار القاهرة.. تعرف على الشروط

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب