تعرف على أول زيجة مصرية نيجيرية في التاريخ.. وأسبابها الغريبة

عرض برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "سي بي سي"، تقريرا عن قصة حب نشأت خلال رحلة عمل في نيجيريا للطبيب محمد صادق وعاد منها زوجا، حيث بدأت قصة حبه مع زوجته في نيجيريا واستمرت في القاهرة.





وقال أحمد، نجل الطبيب محمد صادق، إن والده كان في بعثة عام 1972، وكانت البعثات التي تذهب في حينها بعثات دبلوماسية وكان ذاهب مع الوفد الخاص بوزارة الصحة "إعارة"، وكان من الطبيعي أن يتم استضافة الوفود من السياسيين الكبار في الدول المستضيفة "والشخصية التي استضافتها حينها، وكان جده من امه أحد الشخصيات الكبرى بنيجيريا".





وأضافت السيدة مريم رحمن قاسم، الزوجة النيجيرية، إنها عاشت مع زوجها في نيجريا فترة، وبعد ذلك انتقلوا إلى القاهرة، معقبة: "في الأول الحياة كانت صعبة في مصر، لكن الحمد لله الناس حبتني وانا حبتهم"، وأكد ابنها أن تلك كانت أول زيجة مصرية نيجرية بالفعل في هذا الوقت بالسبعينات.





وأطلق على اول مولود لهذه الزيجة ، وكانت فتاة وسميت ايمان، وهذا لأنها أول ولادة ما بين دولتين افريقيتين ، مشيرة إلى أن والدها بدأ بالعمل في مهنة الطب في الستينات وقبل ذلك كان يحب ويمتهن التمثيل، وكان احد ابطال مسرح نجيب الريحاني وتشارك اعمال مع الفنانة ماري منيب وعبد الوارث عصر وغيرهم من النجوم الكبار.