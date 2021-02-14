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أخبار البلد

الصحة تستعد لشهر رمضان بضبط وإعدام 181 طن أغذية فاسدة بـ 3 محافظات

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:46 م
صدى البلد
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محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ضبط وإعدام 181 طنا و841 كيلو أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال عدة حملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية بمحافظات "القاهرة، القليوبية، البحيرة"، وذلك في الفترة من 7 إلى 10 فبراير الجاري.


وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي، أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين.


وقال "مجاهد" إنه تم المرور على 10 منشآت غذائية خاصة بتصنيع الزيوت والعصائر و"البلح" بتلك المحافظات للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها، مشيرًا إلى أنه تم ضبط وإعدام 181 طنا و841 كيلو أغذية متنوعة للشك في صلاحيتها وتغير خواصها الطبيعية، كما تم سحب 49 عينة أغذية متنوعة للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة لوزارة الصحة.


من جانبه، أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أنه تم تحرير 79  محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل 9 منشآت غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت، وذلك حرصًا على الصحة العامة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الأغذية التي تم ضبطها كان من المتوقع طرحها في الأسواق خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.


وأكد "عيد" استمرار تشديد الرقابة المستمرة والدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
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