محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الحملات المكثفة للمرافق الحيوية .. صور

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم، أعمال الحملات المكثفة علي المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، بالإضافة إلي تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.





و تفقد جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، سير العمل بالوحد المحلية بقرية غرب تيره، للاطمئنان علي مدي رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة للمواطنين مع حسن معاملة المترددين وسرعة إنهاء كافة المعاملات.





كما تفقد أعمال الإنشاءات بالوحدة الصحية، مشددًا علي الانتهاء من الاعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد، فضلًا عن متابعة اعمال القافلة الطبية بقرية تفتيش ابو سكين.





وأشرف على تنظيم قافلة علاجية للكشف والتحليل وصرف العلاج بالمجان بجميع التخصصات للأماكن الأكثر احتياجًا والبعيدة عن المدينة.





كما تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال رش وتعقيم وتطهير المساجد بدائرة الوحدة المحلية بقرية الورق، بالإضافة الي متابعة أعمال تسليك خطوط خفض المنسوب بقري منشأة عباس والقن.





وأشرَف العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، علي أعمال اصلاح كسر مفاجئ في مواسير مياه الشرب قطر 6 بوصه بمنطقة النرجس، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببلطيم.





وأشرَفت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، علي أعمال إصلاح خطوط الصرف الصحي بمناطق مختلفة من المدينة منها " شارع ابو حمص، شارع فرج الصائغ، تقسيم الحل شارع أمن الدولة، شارع الجمال، تقسيم المعلمين شارع40، كورنيش النيل، شارع الجمهورية، شارع الدلتا، تقسيم رجب، شارع الثورة، المستشفى العام، شارع الجيش، شارع الجلاء أمام السنترال، تقسيم رجب، شارع الشبراخيتي، خلف مساكن الصفا، شارع صبري يحي، شارع الجمال"، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق.





وتابع الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس، أعمال تسليك خطوط الصرف الصحي بالشارع المؤدي إلي طريق الجبانات، وكذا الصيانة الوقائية من تطهير المطابق الرئيسية والفرعية والمرور على شبكات الصرف الصحي وتغيير الأغطية التالفة، بالإضافة الي تسليك وتطهير بيارات الصرف الصحي بمنطقة الغانمية، فضلًا عن متابعة رفع كفاءة صفايات المطر بشوارع المدينة، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.



