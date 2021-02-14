في لقاء مع وزير الكهرباء.. سفيرة فنلندا تؤكد تعزيز التعاون وتشجيع الاستثمار في مصر

التقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بـ Laura Kansikas - Adams Debraise سفيرة فنلند ا لدى مصر وkimo laksonen مستشار وخبير تجارى بسفارة فنلندا بالقاهرة.





يأتي ذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة وعدد من الشركات الفنلندية المتخصصة فى مجال الكهرباء.





وأشاد شاكر بالتعاون القائم مع الشركات الفنلندية موضحًا أنها شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.





وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل الآن على تدعيم وتطوير شبكات النقل والتوزيع مما يساعد على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن حيث يجري حاليا مشروعات لرفع كفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء.





وأكد الوزير، إهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج والإعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة،





وأشار شاكر إلى استراتيجية القطاع للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا المجال وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية ، والإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها انتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الاخضر تمشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.





ولفت إلى اتفاق نوايا الذي تم مع شركة سيمنس للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.





وأبدى شاكر ترحيبه بالتعاون مع الشركات الفنلندية في مشروعات الطاقة المتجددة التي تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة وخاصة طاقة الرياح والشمس وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.





وأشادت سفيرة فنلندا بالقاهرة بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين مؤكدًا على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات .





وأشادت أيضًا بالإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة والتى فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت في جذب عدد من المستثمرين والممولين كما اشادت بالمشروعات التى نجح قطاع الكهرباء فى إنجازها فى كافة المجالات وخاصة فى مجال الطاقات المتجددة ومنها مجمع الطاقة الشمسية فى بنبان.





وأعربت السفيرة عن رغبة بلادها وعدد من الشركات الفنلندية في الاستثمار في مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة رياح ـ الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة ، وغيرها من المشروعات الأخرى ، وتقديم حلول طاقة ذكية فعالة وموثوقة من حيث التكلفة. و تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح، وتحسين كفاءة الطاقة وتطوير واستخدام الطاقات المتجددة فى تحلية المياه.





جدير بالذكر أن الجانب الفنلندي قد قام بتوريد وحدات ديزل، وتوريد أجهزة وقاية وتوريد وتركيب كابلات وتوريد محولات قوي للجهد العالى والفائق لعدد من مشروعات الكهرباء في مصر.



