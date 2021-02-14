الهدية الغلط ممكن تسبب مشاكل كارثية.. استشاري علاقات تكشف السبب

قالت الدكتورة هبة الطماوي، استشاري العلاقات الأسرية، إن هناك الكثيرين ممن يعتقدون أن عيد الحب "الفلانتين" رفاهية خصوصا بين المتزوجين، وإن الفئة التي تهتم كثيرا بهذا اليوم فئة المراهقين والجامعيين والشباب.









وأضافت الطماوي، خلال حوارها في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أن عيد الحب كثيرا يسبب مشاكل بين المتزوجين وهذا لأن "الست في أغلب الوقت بتجيب هدايا فخمة وقيمة، وعلى النقيض الراجل مبيعرفش يجيب هدايا فبيقوم يفتعل مشكلة عشان يتهرب من هدية عيد الحب"، لافتة إلى أن "العلاقة تبادلية ولذلك يقدم الطرفان هدايا".









وأوضحت أن المرأة تقدر الهدايا في شكلها الرمزي للتعبير عن التقدير وليس لقيمة الهدية "منقدرش نقول إن كل الستات بتحب القلوب والدباديب أو كلهم بيحبوا الذهب"، ولذلك من المهم أن يعرف كل شريك الطرف الآخر ما يحب وما يكره، مؤكدة أن الهدية لازم تناسب شريك حياتك.









وأشارت إلى أنه من الممكن أن الهدية تسبب مشاكل لا نتخيل عواقبها، وذلك لأنها لا تتناسب مع الشريك أو خارج إطار اهتماماته "لأنها الشريك قدي يعتبر شريكه مش مهتم باهتماماته أو بميوله وهكذا".