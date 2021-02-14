انطلاق البرنامج المكثف للتمريض.. جامعة حلوان تبدأ تلقي طلبات الالتحاق.. 5 شروط للتقدم.. وتحقيق التنمية أهم الأهداف

جامعة حلوان: 5 شروط للالتحاق بالبرنامج المكثف بتمريض حلوان

جامعة حلوان: بدء تلقى طلبات الالتحاق بالبرنامج المكثف بكلية التمريض

تمريض حلوان: البرامج الجديدة تهدف لتحقيق التنمية













أعلنت كلية التمريض بجامعة حلوان عن بدء تلقى طلبات الالتحاق بالبرنامج المكثف للعام الجامعي الجديد، اعتبارا من منتصف فبراير ٢٠٢١ للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس بشرط أن يكون حاصل على ثانوية عامة شعبة علمي، كما يقبل البرنامج الطلاب الوافدين ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.





ويهدف البرنامج الي تلبية حاجة المجتمع الي ممرضين مؤهلين يساهموا في حل مشكلة نقص الأعداد التمريضية، وتقديم مسارات مهنية جديدة لتحقيق التنمية المجتمعية، وتقديم حلول لمشكلة البطالة من خلال خلق مسارات مهنية تعتمد على العلوم المختلفة، مساعدة خريجي الأنظمة التعليمية الاخرى على الحصول على درجة علمية في التمريض وتغيير مسارهم المهني، توثيق الصلات بين العلوم المختلفة وعلم التمريض مما بساعد في خلق علوم بينية تحقق التنمية في المجتمع، تطوير مهنة التمريض من خلال إعداد كوادر ذو خلفيات علمية مختلف.





ويتميز البرنامج بقدرته على تحقيق أهداف تعليمية في إطار زمني أقصر من البرامج التقليدية، ويتلقى الطالب فيه نفس عدد الساعات السريرية لنظرائهم في البرامج التقليدية.





ويؤهل البرنامج طلابه للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض من الدرجة الجامعية الثانية عقب اجتياز مدة البرنامج 24 شهرًا بالإضافة إلى 6 أشهر امتياز ويتضمن 6 فصول دراسية بدون فواصل بالإضافة إلى التمهيدي ،و يتم التكليف في مستشفيات الجامعية فى وزارة الصحة، والعمل بالمستشفيات الخاصة، ويتيح فرص العمل بالدول العربية والأجنبية.





وقالت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض بجامعة حلوان، إن الجامعة تولى اهتمام الجامعة بطرح هذه البرامج الجديدة والمتميزة التي تتواكب من احتياجات سوق العمل وتؤهل الخريجين ليكونوا على قدر عال من الثقافة والعلم والمعرفة المؤهلين لمواكبة التحديات الجديدة والمستمر .









شروط القبول في البرنامج هى:





- ان يكون المتقدم من الحاصلين على شهادة البكالوريوس أو الليسانس .

- ان يكون المعدل التراكمي لا يقل عن 60 % .

- ان تكون شهادة الثانوية العامة له شعبة علمي .

- أن تكون اللغة الأجنبية الأولى الحاصل عليها هي الإنجليزية .