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رياضة

شكوى عاجلة من بيراميدز لــ الكاف.. اعرف التفاصيل

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:54 م
بيراميدز
بيراميدز
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عمرو الحلوانى

تقدم مسئولو نادى بيراميدز بشكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ضد مسئولى راسينج كلوب أبيدجان، بطل ساحل العاج، قبل مواجهة الفريقين معا اليوم، الأحد، فى دور الـ 32 مكرر من منافسات الكونفيدرالية الأفريقية.


واشتكى مسئولو بيراميدز للكاف تعنت الجانب الإيفواري فى عدم إذاعة المباراة رغم تقديم عرض رسمي لهم بنقل أحداثها على حساب الفريق السماوى.


ويفقد بيراميدز فى مباراة اليوم واحدا من أهم لاعبيه وهو عبد الله السعيد، صانع ألعابه، والذى يعانى من إصابة عضلية قوية أدت إلى تغيبه عن الفريق السماوى خلال الفترة الماضية.


وأعلن الأرجنتينى أروابارينا، المدير الفنى لبيراميدز، قائمة فريقه لمواجهة بطل ساحل العاج اليوم وضمت كلا من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - طارق طه

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمود صابر - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي- دودو الجباس

 

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