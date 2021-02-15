"وكيل دينية النواب": لن تغلق المساجد فى حالة استمرار المصلين بالإجراءات الإحترازية

أكد النائب أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أنه يجب ألا نسبق الأحداث فى الأيام المقبلة تجاه عودة انتشار فيروس كورونا و توسعها مرة آخرى، قائلا: "تتبدل الأحوال ما بين اللحظة والثانية".





وأكد العبد، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن المساجد سوف تستمر فى انتظام الصلوات الخمس وصلاة الجمعة مع استمرار المصلين فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وسجادة الصلاة الخاصة وتعقيم المساجد.





وأضاف وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه تم المناقشة مع وزير الأوقاف بعدم غلق المساجد وذلك حالة إلتزام المصلين بالتعليمات الإرشادية الصحية تجاه فيروس كورونا، داعيًا الله برفع الوباء والبلاء وتسير الأيام القادمة فى أفضل حال مع قدوم شهر رمضان الكريم.