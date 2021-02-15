"وكيل دينية النواب": لن تغلق المساجد فى حالة استمرار المصلين بالإجراءات الإحترازية

أكد النائب أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أنه يجب ألا نسبق الأحداث فى الأيام المقبلة تجاه عودة انتشار فيروس كورونا و توسعها مرة آخرى، قائلا: "تتبدل الأحوال ما بين اللحظة والثانية".
وأكد العبد، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" أن المساجد سوف تستمر فى انتظام الصلوات الخمس وصلاة الجمعة مع استمرار المصلين فى الالتزام بالإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وسجادة الصلاة الخاصة وتعقيم المساجد.
وأضاف وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، أنه تم المناقشة مع وزير الأوقاف بعدم غلق المساجد وذلك حالة إلتزام المصلين بالتعليمات الإرشادية الصحية تجاه فيروس كورونا، داعيًا الله برفع الوباء والبلاء وتسير الأيام القادمة فى أفضل حال مع قدوم شهر رمضان الكريم.