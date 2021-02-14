نادر الصنع.. اكتشاف سر داخل هرم "بنت"

لم تكتف الحضارة المصرية القديمة بتشييد الـ 3 أهرامات بل هناك أهرامات أخرى ولكنها أقل شهرة منها هرم "بنت"، وهو نصب تذكاري قديم يقع في المقبرة الملكية في دهشور، على بعد حوالي 25 ميلًا جنوب القاهرة.





تم بناء هرم "بنت" في عهد فرعون الدولة القديمة سنفرو، في يوليو 2019، أعادت السلطات فتح الهرم أمام السياح لأول مرة منذ عام 1965 بعد أعمال ترميم مكثفة.





فقد اكتشف باحث مصريات فخا حقيقيا تشبه مصيدة فيلم "أنديانا جونز" داخل ممر بـ هرم "بنت" بتفاصيل مميزة لأول مرة منذ إعادة فتحه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.





أصدر الباحث" أنيكستي"فيلمًا وثائقيًا جديدًا على موقع "يوتيوب" عن الاكتشافات المذهلة التي تم إجراؤها داخل هذا الهرم، وقال: "قصة الهرم المنحني هي حالة غريبة، أعتقد أنها تتطلب المزيد من الاهتمام".





وأضاف: "هناك شيء غامض للغاية حول هذا الموضوع"، وكشف الباحث داخل ممر الهرم اكتشافًا مذهلًا لبعض الرسومات القديمة، والتي عبر عن انبهاره بها قائلًا: "لم أر شيئًا كهذا في مصر".





وأوضح "تم قطع هذا الممر في البناء، ويعتقد أن العمال استخدموه للخروج من الهرم بعد أن تم هدم الباب الغربي، وقد تم اكتشافه في 20 أكتوبر 1839 على يد جون شاي بيرينج".





وواصل الباحث شرح بعض الاكتشافات الغريبة التي تم صنعها داخل الهرم على مر السنين، وتابع: "وراء هذا المدخل الغربي ، في عام 1947 ، على بعد بضعة أقدام فقط، تم العثور على صندوق خشبي صغير يحتوي على خفاش محنط وعظام وبومة تحت حجر في الأرض".



