شكري لوزير خارجية فنلندا: مفاوضات سد النهضة لم تأت بالنتائج المرجوة

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الفنلندي "بيكا هافيستو"، اليوم الأحد، وتناول الاتصال آخر التطورات في منطقة القرن الأفريقي وخاصةً المستجدات ذات الصلة بملف سد النهضة الإثيوبي.





وذكر المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، أن الوزير شكري أشار إلى أن مصر كانت تأمل في نجاح مساعي الاتحاد الأفريقي في إدارة ملف سد النهضة، إلا أن المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأت بالنتائج المرجوة، مؤكدًا أن مصر تتطلع لاستئناف المفاوضات في ظل رئاسة "فيليكس تشيسيكيدي" رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية للاتحاد الأفريقي.



