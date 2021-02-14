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محافظات

محافظ بني سويف وجه بتكريمها.. كريمة حسن سيدة استضافت طفلا مفقودا منذ 17 عامًا

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:17 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
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محمد عبدالحليم
في لفتة طيبة قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالاتصال بالسيدة كريمة حسن عبد القوي من قرية الميمون مركز الواسطى، والتي قامت بتربية أحد الأطفال الذي فقدته أسرته لـ 17 سنة مضت، وخلال تلك الفترة تعهدت السيدة السويفية الأصيلة بتربية ورعاية الطفل الذي لم يتجاوز عمره "وقتها "الـ 3 سنوات، ولم تكتف فقط بالرعاية بل نفذت ما يلزم ليدخل المدرسة ويكمل تعليمه كأي طفل مثله، وذلك حتى تعرفت عليه أسرته بعد تلك الفترة من الزمن، حيث تقيم أسرته بإحدى قرى مركز العياط. 

وخلال الاتصال الهاتفي أعرب محافظ بني سويف عن تقديره الكبير  للعمل الإنساني الكبير  الذي  قامت به السيدة المصرية بنت بنى سويف، وذلك بدافع الأمومة التي تتميز بها المرأة المصرية، مؤكدا أنها ضربت بذلك الصنيع أروع الأمثلة في العطاء والاحتساب لوجه الله، مشيرا إلى أنه سيتم تكريمها ضمن الأمهات المثاليات اللائي يمثلن القدوة الحسنة لكل أبناء مصر ونموذجا يحتذي به في التضحية والعطاء وعمل الخير ، مؤكدا لها أن مكتبه دائما مفتوح في أي وقت. 

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من جهتها أعربت السيدة "كريمة"عن تقديرها لاتصال المحافظ وحرصه على الإشادة بما قامت به، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع أن يتصل بها المحافظ، مشيرة إلى أن ما قامت به  كان بدافع الأمومة، وأنها على الرغم من سعادتها بعودة أيمن لأهله وأسرته إلا أنها تشعر  بنوع من الحزن لمفارقته وأنها تعودت عليه وصار كابنًا لها  عاش معها  ما يقرب من 15 عامًا منذ أن كان طفلا  حتى صار شابا يافعًا، منوهة أن ما يخفف عنها ألم الفراق أنه سيكون هناك تواصل مستمر مع أسرته والاطمئنان على أحواله بصفة دائمة. 

تجدر الإشارة إلى قيام وفد من الوحدة القروية بالميمون على رأسه رئيس الوحدة، بزيارة الأسرة "تنفيذا لتوجيهات المحافظ "، للاطمئنان على أحوال الأم المثالية التي قام بتربية الطفل حتى أضحى شابا، وقاموا بإبلاغ تحية المحافظ للسيدة المصرية السويفية ، وأنها جسدت عظمة ووطنية المرأة السويفية لقيامها بذلك العمل الإنساني. 
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