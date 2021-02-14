ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إيران: وجودنا العسكري في سوريا سيستمر

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:40 م
إيران: وجودنا العسكري
إيران: وجودنا العسكري في سوريا سيستمر
Advertisements
قسم الخارجي
أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن وجودها العسكري في سوريا سيستمر، زاعمة أن هذه هي رغبة الشعب السوري.


ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، علي أصغر حاجي، إن "وجودنا في سوريا هو وجود استشاري  وسيستمر حتى رغبة  الشعب السوري بخروجنا"، على حد قوله.


وزعم حاجي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن: "هدف وجودنا في سوريا هو مكافحة داعش والكيانات الإرهابية، لكن إذا أراد الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء سيواجه برد حاسم يندمه على تصرفاته هذه".


وتابع أصغر حاجي: "الذين عليهم مغادرة سوريا هم من جاؤوا بصورة غير شرعية واحتلوا أراضيها، هؤلاء هم من عليهم ترك الأراضي السورية"، مؤكدا أن "المناطق السورية لابد أن تكون تحت السيادة السورية والحكومة السورية التي تتبنى استتباب الأمن فيها".


وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمواصلة إيران تمديد نفوذها وتواجدها ضمن الأراضي السورية، من خلال استقطاب المسلحين وتجنيدهم في صفوف الميليشيات الموالية لإيران، بمناطق بالقامشلي والحسكة.


ونقل المرصد السوري عن مصادر له قولها إن التمدد الإيراني وصل إلى مدينتي القامشلي والحسكة، عبر قيام ميليشيا لواء فاطميون الموالية لإيران بتجنيد مقاتلين ومدنيين في صفوفها، مقابل رواتب شهرية تصل إلى نحو 350 ألف ليرة سورية للعنصر الواحد، وذلك في ظل الظروف المعيشية السيئة جدًا.


وأوضحت المصادر أن الميليشيا بدأت عمليات التجنيد في المنطقة في الوقت الذي كانت مناطق النظام محاصرة من قبل الأسايش في منتصف شهر يناير، وتمكنت حتى اللحظة من تجنيد أكثر من 205 من المقاتلين ونحو 35 مدنيا.


وأضافت المصادر: "يشرف على الميليشيا في القامشلي والحسكة شخص يدعى الحاج علي، وهو إيراني الجنسية، وجرى نقل المجندين حديثًا إلى ما يعرف بفوج طرطب جنوب الحسكة لتدريب العناصر على أن يتم نقلهم بعد ذلك إلى منطقة غربي الفرات".


ولفتت مصادر المرصد السوري إلى أن عملية التجنيد هذه، لاقت استياء من الجانب الروسي بعد مزاحمة إيران لهم في القامشلي والحسكة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد القصف الإسرائيلي.. الميليشيات الموالية لإيران تعيد انتشارها في شرق سوريا

بعد القصف الإسرائيلي.. انفجار غامض يضرب منطقة نفوذ ميليشيات إيرانية شرقي سوريا

المرصد السوري: القصف الإسرائيلي استهدف مواقع لميليشيات إيران في حماة

إصابة قيادي بفصيل معارض إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته شمالي سوريا

خوفا من الغارات الإسرائيلية.. الميليشيات الإيرانية في سوريا تحفر خنادق وأنفاقا

ترشيحاتنا

نادر الصنع.. اكتشاف سر داخل هرم "بنت"

ليس غياب عبدالله السعيد فقط .. 3 أزمات تحاصر بيراميدز فى أبيدجان

ناهد السباعي تنعي المنتج أيمن عرب

حقيقة فرض رسوم جديدة على فاتورة الكهرباء

في عيد ميلاد سهير البابلي.. تعرف على اسمها الحقيقي وعدد زيجاتها

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

وزيرة الصناعة تعلن انتهاء أزمة فرض أوغندا لرسوم جمركية على صادرات مصر من الصاج المسطح

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

إجراء عاجل في السعودية لمنع تفشي كورونا بالسجون ودور الرعاية الاجتماعية

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

هل يرحل محمد صلاح.. غضب جماهيري عارم فى ليفربول

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

انهيار الريدز .. صحيفة إنجليزية تحسم جدل إقالة كلوب من تدريب ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها

كريم قاسم يشارك في مبادرة لإنقاذ محمية وادي دجلة.. صور

بإطلالة جريئة.. شاهد أحدث ظهور لـ مايا دياب