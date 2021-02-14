اللاعبون أولا.. أحمد يحيى يعلن برنامجه الانتخابي لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم





ونعرض لكم أبرز النقاط في برنامج أحمد يحيي الانتخابي:





- وضع اللاعبين وأنديتنا واتحاداتنا في قلب كل أعمالنا

- تطبيق نظام »اللامركزية« في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم سعيا إلى المزيد من الكفاءة والقرب والتأثير

- بنية تحتية أفضل جودة من أجل ازدهار مواهبنا ولجاذبية مسابقاتنا

- مسابقات أفضل جودة ونهج أكثر ً شمولا

- اتحاد كرة قدم افريقي عصري ورائد

- تنويع الموارد والابتكار في المشاريع وضمان تأثير أفضل

- تعزيز رأس المال البشري، وتنمية مواهب أفريقيا فخورة والأمل في مستقبل مشرق









أعلن أحمد ولد يحيي رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم برنامجه الانتخابي حيث إنه مرشح على مقعد رئاسة الاتحاد الأفريقي للعبة.