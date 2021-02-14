ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزيرة الصناعة تعلن انتهاء أزمة فرض أوغندا لرسوم جمركية على صادرات مصر من الصاج المسطح

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:57 م
نيفين جامع وزيرة
نيفين جامع وزيرة الصناعة
Advertisements
ولاء عبد الكريم
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن انتهاء أزمة فرض السلطات الأوغندية رسومًا جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35% بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري أجرت اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية خلال الأشهر الماضية وكذا مع سكرتارية الكوميسا بدولة زامبيا لحثهم علي التراجع عن هذا القرار.

وقالت إن الوزارة تابعت عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الاوغندية بفرض رسوم جمركية على عدد من البنود التي تصدرها مصر ومنها  الصاج المسطح وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى أن المكتب التجاري المصري في أوغندا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا.

اقرأ أيضا:

وأضافت "جامع"، أن عددا من الشركات المصرية المصدرة للسوق الاوغندي أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الأوغندية قرارًا منفردًا بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات مما أدى الى تأثر نشاطها في السوق الأوغندي، مؤكدة فى هذا الإطار حرص الوزارة على حل المشكلات التى تواجه الصادرات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية والإستفادة من كافة الأدوات والقواعد التجارية التى  تكفلها منظومة التجارة الدولية   

من جانبه أوضح  الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز أدرج هذا الموضوع علي أجندة اجتماع لجنة التجارة والجمارك الـ36 للكوميسا الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وتم التشديد  في الاجتماع علي أهمية قيام الحكومة الأوغندية بالعمل علي إزالة كافة المعوقات التي تؤثر سلبا علي انسياب تدفق الصادرات المصرية لهذا السوق وذلك بالتنسيق مع عدد من الدول الأخرى في الكوميسا المتضررة من تلك القرارات التعسفية مثل موريشيوس التي تعاني شركاتها المصدرة للسكر من نفس المشكلة في ضوء وجود فائض إنتاج أوغندا من السكر، وهو ما نتج عنه تراجع الجانب الأوغندي عن فرض هذه الرسوم.

وأضاف مغاوري أن إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأوغندية بلغت عام 2019 نحو 112 مليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية تتضمن الورق ومنتجاته، المنتجات الغذائية،  الكلينكر، مواد البناء المختلفة، المنتجات الكيماوية والبلاستيك، ألواح الصلب، حاصلات زراعية مختلفة، رخام وجرانيت.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رجال الأعمال المصريين الأفارقة: تعاون مع 250 رجل أعمال أوغنديا

التمثيل التجاري: تدشين 8 مراكز تجارية بالأسواق الأفريقية لتعزيز الصادرات

التمثيل التجاري: توقيع اتفاقية مشاركة مصرية بريطانية تدخل حيز التنفيذ يناير 2021

وزيرة الصناعة: 20 مليار جنيه لدعم الشركات المصدرة خلال 2020

ترشيحاتنا

العثور على أشلاء بشر في فم تمساح.. شاهد

27 فبراير.. انطلاق الدراسة بالجامعات بنظام التعليم الهجين

تعرف على أبرز سيارات نجمات الفن فى مصر والوطن العربي

توجيه عاجل من شئون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين

سيمبا التنزاني يتحدى الأهلي: جاهزون لهزيمة بطل أفريقيا

ما تفرحش لو فاتورة الكهرباء جاتلك بـ 9 جنيه.. تفاصيل

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

وزيرة الصناعة تعلن انتهاء أزمة فرض أوغندا لرسوم جمركية على صادرات مصر من الصاج المسطح

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

إجراء عاجل في السعودية لمنع تفشي كورونا بالسجون ودور الرعاية الاجتماعية

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

هل يرحل محمد صلاح.. غضب جماهيري عارم فى ليفربول

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

انهيار الريدز .. صحيفة إنجليزية تحسم جدل إقالة كلوب من تدريب ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها

كريم قاسم يشارك في مبادرة لإنقاذ محمية وادي دجلة.. صور

بإطلالة جريئة.. شاهد أحدث ظهور لـ مايا دياب