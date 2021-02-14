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رياضة

رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش: مصر قادرة على استضافة أقوى البطولات العالمية

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:00 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تلقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خطاب شكر وتقدير من zena wooldridge رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش أعربت خلاله عن سعادتها البالغة وتهنئتها بنجاح مصر في استضافة بطولة العالم لليد، التي جاءت في ظل جائحة كورونا ليرسل رسالة إيجابية إلى العالم أجمع تفيد بأن مصر قادرة على استضافة أقوى البطولات وتظهر مدى قوتها وجاهزيتها لذلك.

وأشارت إلى أن نجاح مصر في استضافة بطولات الإسكواش المختلفة في الفترة الأخيرة، خير دليل على ذلك أيضا، ويأتي في ظل الجهود والتنسيق الدائم والملموس من وزير الشباب والرياضة.

واضافت، أنها تثق فى نجاح مصر في استضافة بطولة العالم لناشئي الإسكواش خلال الفترة من 9 إلى 20 أغسطس 2021، والتي تعتبر أول بطولة للاتحاد الدولي للإسكواش سيتم تنظيمها منذ بداية جائحة كورونا، قائلة: ذلك أمر عظيم، وكلنا ثقة وتفاؤل في أن البطولة ستحظي بدعم من باقي البلدان الأخرى ويشاركون في أول بطولة يتم تنظيمها تحت مظلة الاتحاد الدولي منذ الجائحة، وأن المرحلة القادمة ستشهد كثيرا من التنسيق بين الاتحادين الدولي والمصري للإسكواش من أجل البطولة".
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