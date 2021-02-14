رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش: مصر قادرة على استضافة أقوى البطولات العالمية

تلقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، خطاب شكر وتقدير من zena wooldridge رئيس الاتحاد الدولي للإسكواش أعربت خلاله عن سعادتها البالغة وتهنئتها بنجاح مصر في استضافة بطولة العالم لليد، التي جاءت في ظل جائحة كورونا ليرسل رسالة إيجابية إلى العالم أجمع تفيد بأن مصر قادرة على استضافة أقوى البطولات وتظهر مدى قوتها وجاهزيتها لذلك.





وأشارت إلى أن نجاح مصر في استضافة بطولات الإسكواش المختلفة في الفترة الأخيرة، خير دليل على ذلك أيضا، ويأتي في ظل الجهود والتنسيق الدائم والملموس من وزير الشباب والرياضة.



