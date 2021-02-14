ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

وفاة والد الفنان إبراهيم السمان

الأحد 14/فبراير/2021 - 02:56 م
ابراهيم السمان
ابراهيم السمان
Advertisements
أحمد إبراهيم
نشر الفنان إبراهيم السمان، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيها عن رحيل والده. 

وكتب السمان: "مات أبي وكسر ظهري، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إنّ أبي في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد لله، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم".

وأضاف "يارب إنه في ضيافتك، فهل جزاء الضيف إلا الإكرام والإحسان، وأنت أهل الجود والكرم، اللهم استقبله عندك خاليا من الذنوب والخطايا، واستقبله بمحض إرادتك وعفوك وأنت راض عنه، غير غضبان عليه برحمتك يا أرحم الراحمين".

بينما أعلن الفنان عزوز عادل، عضو نقابة المهن التمثيلية، تفاصيل موعد ومكان جنازة والد الفنان إبراهيم السمان عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "توفي إلى رحمة الله والد الأخ والصديق إبراهيم السمان، الجنازة اليوم بعد صلاة العصر بمقابر العائلة بالمندرة، والعزاء ليلا أمام منزل العائلة شارع تلاتين متفرع من شارع 45 بجوار مدرسة عرامة العصافرة قبلي - إسكندرية، إنا لله وإنا إليه راجعون".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إلغاء عزاء والد بيومي فؤاد .. ونجوم الفن: ربنا يرحمه ويحسن إليه

حمدي المرغني ينعى والد بيومي فؤاد: ربنا يرحمه ويصبر أهله

انهيار بيومي فؤاد خلال تشييع جثمان والده.. صور وفيديو

شاهد.. سيد رجب يعزي بيومي فؤاد في وفاة والده بمقابر العائلة

وفاة والدة ناصر البرنس

بقاله شهر في العناية.. إعلامي كبير يعلن تدهور حالة والده الصحية

ترشيحاتنا

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها

العثور على أشلاء بشر في فم تمساح.. شاهد

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

سيمبا التنزاني يتحدى الأهلي: جاهزون لهزيمة بطل أفريقيا

ليس غياب عبدالله السعيد فقط .. 3 أزمات تحاصر بيراميدز فى أبيدجان

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

وزيرة الصناعة تعلن انتهاء أزمة فرض أوغندا لرسوم جمركية على صادرات مصر من الصاج المسطح

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

إجراء عاجل في السعودية لمنع تفشي كورونا بالسجون ودور الرعاية الاجتماعية

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

هل يرحل محمد صلاح.. غضب جماهيري عارم فى ليفربول

انهيار الريدز .. صحيفة إنجليزية تحسم جدل إقالة كلوب من تدريب ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها

كريم قاسم يشارك في مبادرة لإنقاذ محمية وادي دجلة.. صور

بإطلالة جريئة.. شاهد أحدث ظهور لـ مايا دياب