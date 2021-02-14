وفاة والد الفنان إبراهيم السمان

نشر الفنان إبراهيم السمان، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيها عن رحيل والده.





وكتب السمان: "مات أبي وكسر ظهري، وإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إنّ أبي في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد لله، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم".





وأضاف "يارب إنه في ضيافتك، فهل جزاء الضيف إلا الإكرام والإحسان، وأنت أهل الجود والكرم، اللهم استقبله عندك خاليا من الذنوب والخطايا، واستقبله بمحض إرادتك وعفوك وأنت راض عنه، غير غضبان عليه برحمتك يا أرحم الراحمين".



