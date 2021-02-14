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حوادث

ترسيخا لدور المرأة .. المستشارة ولاء ثابت تمثل النيابة الإدارية أمام التأديبية بسوهاج

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:17 م
المستشارة ولاء ثابت
المستشارة ولاء ثابت
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جودت عيد
أعلنت النيابة الإدارية ، أنه في إطار السياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، نحو ترسيخ دور المرأة في العمل القضائي بالنيابة الإدارية، فقد حضرت صباح اليوم الأحد  المستشارة  ولاء محمد ثابت، وباشرت إجراءات الاتهام ممثلة عن النيابة الإدارية أمام المحكمة التأديبية بسوهاج.

وقال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية ، إن النيابة  تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ على أن " تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".

كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية.

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