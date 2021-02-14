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برلمان

هل يسقط البرلمان عضوية عبد العليم داوود بعد فصله من حزب الوفد.. نائب سابق يجيب

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:34 م
النائب محمد عبد العليم
النائب محمد عبد العليم داوود
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معتز الخصوصى

شهدت الأيام القليلة القادمة أزمة كبيرة داخل حزب الوفد بعد إتخاذ المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد قرار بفصل عدد من قيادات حزب الوفد على رأسهم النائب محمد عبد العليم داوود .

فصل عبد العليم داوود من الوفد

وجاء ذلك بعد ما أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده رئيس حزب الوفد، الثلاثاء الماضى، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في محافظة الجيزة، بحضور عدد من قيادات الحزب فصل عدد من أعضاء الحزب فصلًا نهائيًا للاشتراك في المؤامرة التي كانت تحاك ضد حزب الوفد. 

وضمت أسماء المفصولين كلا من : الدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور. كما تقرر بخصوص محمد مجدي فرحات الشهير بأرنب الفصل من الحزب وإحالته للنيابة العامة لتحقيق معه في هذه الوقائع وهي التخابر مع قنوات أجنبية.

اختيار سليمان وهدان رئيسا لبرلمانية الوفد

كما قرر المستشار بهاء الدين ابو شقة اختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد وإخطار مجلس النواب بذلك.

وسرعان ما جاء الرد سريعا من جانب مجلس النواب على قرار المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد بفصل النائب محمد عبد العليم داوود من حزب الوفد وكافه تشكيلاته ليعلن المستشار حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب خلال أول جلسة عامة للبرلمان بعد قرار أبو شقة أنه وردته رسالة من المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بفصل النائب محمد عبد العليم داوود من كافة تشكيلات الحزب.

إحالة قرار فصل عبد العليم داود من الوفد للجنة التشريعية

وكان قرار المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان سريعا بعد ما أحال الأمر للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لدراسة الأمر.

وقال المستشار حنفي جبالى رئيس البرلمان إنه وفقا للدستور والقانون  "يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو منتخبا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها وإذا غير الصفة تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية الثلثين".

وأوضح رئيس البرلمان خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان أنه في حالة إخطار رئيس المجلس بصدور أحكام قضائية أو تصرفات يترتب عليها أن يفقد العضو الصفة التي انتخب على أساسها.

وقال رئيس البرلمان: "تم إخطار المجلس باختيار سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد".

إسقاط العضوية بأغلبية ثلثى الأعضاء

و"يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها؛ فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلًّا، أو صار المستقل حزبيًّا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثُلثي أعضاء المجلس، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيَّرت انتماءها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه".

ونصت المادة 386 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونًا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية.

ومن جانبه قال خالد حنفى ، النائب السابق والمحامى بالنقض أن النائب محمد عبد العليم داوود أصبح لا يتمتع بالصفة الحزبية بعد قرار فصله من حزب الوفد ، واصبح مستقلا ولا ينتمى إلى حزب الوفد.

وأشار حنفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"إلى أن الدستور نص على أنه فى حالة فقد الصفة الحزبية لنائب تسقط عضويته ، لأن تكون احد شروط عضوية مجلس النواب التى انتخب على أساسها.

وأكد  النائب السابق والمحامى بالنقض أن عضوية النائب عبد العليم داوود سقط بالفعل بقوة القانون بتاريخ تعديل صفته الحزبية ، حيث أصبح مستقلا ، مشيرا إلى أن قرار مجلس النواب بإسقاط عضوية النائب عبد العليم داوود بأغلبية الثلثين سيكون كاشف.
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