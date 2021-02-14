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أخبار العالم

العاهل البحريني يؤكد عمق علاقات بلاده مع كوريا الجنوبية

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:07 م
صدى البلد
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أ ش أ
أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة عمق علاقات التعاون والصداقة الوثيقة بين بلاده وكوريا الجنوبية، وما تشهده من تطور نمو في العديد من المجالات.


وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال استقبال العاهل البحريني، اليوم الأحد، بارك بيونج سوج رئيس الجمعية الوطنية الكورية، حيث نقل إلى الملك حمد بن عيسى تحيات وتقدير الرئيس مون جاي إن رئيس كوريا الجنوبية، وتشونج سي كون رئيس الوزراء وتمنياتهما الطيبة لشعب مملكة البحرين بالمزيد من الرفعة والتقدم.


ونوه العاهل البحريني بأهمية مثل هذه الزيارات التي تسهم في توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي والثقافي والاستفادة من خبرات وتجارب البلدين في المجال التشريعي والبرلماني، مؤكدًا تطلع المملكة لتعزيز الشراكات القائمة والاستفادة من إمكانيات البلدين في دعم المشروعات والبرامج بما يحقق المنافع المتبادلة.


وأشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به جمهورية كوريا في محيطها الآسيوي والدولي في ظل ما حققته من إنجازات وتجارب ناجحة على المستوى الاقتصادي والصناعي والتنموي، معربًا عن تقديره لإسهامات الجالية الكورية في مسيرة البناء والتنمية في مملكة البحرين، وما تحظى به جهودها من احترام وتقدير من قبل الجميع.


من جانبه، هنأ رئيس الجمعية الوطنية الكورية الملك حمد بن عيسى بمناسبة الذكرى العشرين لميثاق العمل الوطني، متمنيًا له موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.


وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التطرق إلى مستجدات جائحة كورونا "كوفيد - 19" وجهود البلدين في مكافحتها واحتواء تداعياتها.
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