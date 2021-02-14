بمناسبة العيد القومي للدقهلية.. افتتاح منشآت شرطية بتكلفة 17 مليون جنيه

افتتح اليوم الاحد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، واللواء عادل الطحلاوى مساعد وزير الداخلية لمنطقة شرق الدلتا ، و اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية، و اللواء رجب العشماوى مساعد مدير الامن لمنطقة غرب الدقهلية و اللواء احمد خلف مفتش الداخلية و اللواء خالد ابراهيم مدير منطقة شرق الدلتا للامن المركزى و اللواء إيهاب شبانة ،و اللواء عماد المهدي مساعدي مدير الامن، والعميد ممدوح الحصى مدير الادارة العامة لمرور الدقهلية، و اللواء احمد مهدى مدير الحماية المدنية عدد من المنشآت الشرطية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى للمحافظه .





كما تم افتتاح وحدة مرور جمصة الجديدة على الطريق الدولى والتى اقيمت على مساحه كليه بلغت 5 افدنه بتكلفه قدرها 7.50 مليون جنيه.





وتقوم الوحدة الجديدة بترخيص السيارات النقل الثقيل والأتوبيسات.





كما افتتح المحافظ ومرافقوه نقطه شرطه المنطقه الصناعيه بجمصة والتى تم إنشاءها على مساحة 1550 متر مربع وبتكلفة للانشاءات والتجهيز بلغت 5 مليون جنيه لتوفير الخدمات الامنية للمصانع بالمنطقة الصناعية .



كما شملت الافتتاحات وحدة المطافي بتقسيم 15 مايو بجمصة لتوفير خدمة الحماية المدنية لمدينة 15 مايو والمنطقة الصناعية بجمصة وقد اقيمت على مساحه الكليه 370 متر مربع ويتكون من طابقين وجراش ومكاتب وسكن إداري بتكلفة4.5 ملايين جنيه والوحدة مجهزة بجميع المعدات وسياراتى إطفاء بتكلفة 5 ملايين جنيه .





وقال محافظ الدقهلية ان اضافة وافتتاح تلك الخدمات الجديدة بمحافظة الدقهلية يأتى فى اطار خطة الدولة للارتقاء والتحديث والتطوير لكافة المنشآت الحكومية لتقديم خدمات مميزة للمواطنين فى كافة المجالات الخدمية تحقيقا لرضا المواطنين.



وقد اكد محافظ الدقهلية خلال الافتتاح ان السيد رئيس الجمهورية والحكومة بقيادة السيد رئيس الوزراء وجميع السادة الوزراء حريصون على تقديم افضل الخدمات للمواطنين ليس فى محافظة الدقهلية وحدها وانما فى كافة المحافظات مشيرا الى الطفرة التنموية الكبيرة والمشروعات العملاقة التى انجزتها الدولة خلال فترة وجيزة فى كافة المجالات الخدمية وقطاعات المرافق ومنها مشروعات الطرق والكبارى والمدن الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة.





واضاف محافظ الدقهلية ان المحافظة حظيت فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفى اطار المشروع القومى لتطوير القرى بان يكون هنا فى الدقهلية 26 قرية تابعة لمركز شربين تم دخولها ضمن القرى التى يتم تطويرها على مستوى المحافظات ويتم الانتهاء من التطوير خلال العام الجارى 2021 وياتى ذلك متزامنا مع موعد الانتهاء من تنفيذ العاصمة الادارية الجديدة ،مؤكدا اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم فى جميع المجالات فى الريف والمدينة..

وخلال الافتتاح واثناء تفقد محافظ الدقهلية ومرافقوه للوحدات الشرطية والمرورية ووحدة الحماية المدنية الجديدة اكدوا على ضرورة حسن معاملة المواطنين وسرعة التجاوب مع مطالبهم واحتياجاتهم دونما ابطاء او تأخير مشيرا ان جميع الاجهزة الحكومية والحدات الحكومية التى تقدم الخدمات للمواطنين لابد لها من العمل الجاد على ارضاء المواطنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

يذكر انه حضر الافتتاح ايضل ، اللواء ضياء عبد الحميد رئيس مدينة جمصة وكميائى احمد محجوب رئيس الجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والمهندس عبد الحميد شومان رئيس مجلس ادارة جمعية مستثمرى جمصة والمهندس ابراهيم درويش نائب رئيس الجمعية واعضاء مجلس ادارة الجمعية ونواب رئيس مدينة جمصة والقيادات الشرطية بمركز شرطة جمصة.