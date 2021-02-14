ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

جني الأرباح يواصل الضغط على مؤشرات البورصة ويتسب فى تراجعها بختام جلسة الأحد

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:50 م
البورصة
البورصة
Advertisements
أ ش أ
واصلت عمليات البيع لجني الأرباح الضغط على مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم، الأحد، ما دفع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية للتراجع، وسط توقعات بمعاودة السوق التعافي سريعا بدعم من التوقعات الإيجابية للسوق والأنباء الإيجابية القوية المتعلقة بالاقتصاد والشركات.


وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة لدى إغلاق اليوم مستوى 706.4 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 3.6 مليار جنيه، تضمنت 2.1 مليار جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وخارج المقصورة.


اقرأ أيضا:


وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.34 في المائة مسجلا 11506.72 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.55 في المائة ليصل إلى 2439.38 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا الذي خسر 0.54 في المائة من قيمته مسجلا 3469.25 نقطة.


وقال حسني السيد، محلل أسواق المال، إن البورصة المصرية حققت مكاسب قوية منذ بداية العام بلغت نحو 50 مليار جنيه، وقفزت مؤشراتها بنسبة تراوحت بين 5 و15 في المائة، ما يعني أن أي تراجعات لجني الأرباح أمر طبيعي في ظل تضخم بعض المحافظ والمارجن بالسوق. 


وأضاف أن السوق تحتاج إلى تصحيح أوضاعها لاكتساب مزيد من القوة لتمكينها من مواصلة الصعود، لافتا في الوقت نفسه إلى أن زيادة معدلات السيولة بالبورصة تجعل أي عمليات تصحيح للأسعار غير قوية، خاصة في ظل استمرار رخص الغالبية العظمى من الأسهم مقارنة بقيمها الحقيقة والعادلة والأنباء الإيجابية القوية التي تشهدها العديد من القطاعات. 
Advertisements
Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

أنا شمام وبحب شيرين رضا.. أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريحاته في "أسعد الله مساءكم"

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

هل يتم تأجيل الامتحانات مرة أخرى؟ 7 قرارات مهمة يناقشها الأعلى للجامعات في اجتماعه

ردًا على مروجي الشائعات.. وزير التعليم: لماذا لا ننتظر مؤتمر اليوم حتى نعرف أنهم كاذبون؟

وزيرة الصناعة تعلن انتهاء أزمة فرض أوغندا لرسوم جمركية على صادرات مصر من الصاج المسطح

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

الزمالك ينعى نجم الفريق السابق

الموت بسببها أكبر.. مفاجأة خطيرة عن سلالة كورونا المتحورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار تويوتا كامري 2021 في السعودية

متنوعة وشبابية.. 10 صور تكشف عن أناقة لطيفة في عيد ميلادها

كريم قاسم يشارك في مبادرة لإنقاذ محمية وادي دجلة.. صور