شاب أحب فتاة ولم يتمكن من الزواج منها فماذا يفعل.. فيديو

بثت وحدة الاتصال بإعلام الأزهر فيديو تزامنا مع الاحتفال بعيد الحب قال فيه الشيخ محمود ربيع، مؤسس فريق "أزهريون على المنهج"، إن القلب مضغة لا يملكها الإنسان فالله يقلبها كيف يشاء، وقد يقع شاب في حب فتاة مثلما حدث مع مغيث وبريرة حين كان يمشي في المدينة ويبكي فلما تشفع الرسول عندها، فقالت: أشافع أم آمر، فقال: شافع، فقالت: إني لا أريده، فقال صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة والله إني لأتعجب من حبه لها وبغضها له.





وأضاف ربيع أنه إذا حدث ووقع شاب في حب فتاة، فعليه أن يسعى للنكاح، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما رأيت للمتحابين خيرا من النكاح، وكذا ثلاثة على الله حق أن يعينهم منهم الطالب للنكاح يريد العفاف.





وأضاف أنه إن حالت الأيام بين المحبين فعلى المحب أن يكون عفيفًا ولا يلمح بذلك أو يصرح، فمن عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد، مشيرا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: "اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى".





يذكر أن وحدة الاتصال بكلية الإعلام جامعة الأزهر تعمل على بث رسائل إيجابية لتنمية المجتمع برعاية الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور غانم السعيد، عميد الكلية، والدكتور رضا أمين، وكيل الكلية، بإشراف الدكتور حسام شاكر، مدير وحدة الاتصال، والدكاترة جمال أبوجبل ومحمد الشناوى ورامي دويدار ومهند السادات، وتصوير الطالب محمد البحراوي.





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