ملاحة الإسكندرية والنقل الدولي والجمارك تعقد ندوة التسجيل المسبق للشحنات ACI

اتفق محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية، ومدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بالتعاون مع مصلحة الجمارك المصرية برئاسة السيد نجم وكيل أول الوزارة رئيس مصلحة الجمارك علي تنظيم ندوة لأعضاء الجمعية العمومية بكلا من الشعبة وغرفة ملاحة الاسكندرية.





وأضاف مصيلحي، أن الندوة ستعقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس يوم الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021، لمناقشة المعلومات المتعلقة بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد علي إتاحة بيانات و مستندات الشحنة (الفاتورة التجارية و بوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، فيما سيحضر الندوة السيد نجم وكيل أول الوزارة ورئيس مصلحة الجمارك والشحات غتوري رئيس الادارة المركزية للمكتب رئيس المصلحة .





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من ناحيته أفاد مدحت القاضي رئيس شعبه خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفه التجاريه بالاسكندريه، بأن حماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أوالمصدر وتقليل زمن الإفراج و من ثم تكلفة الإفراج عن البضائع وكذا استخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والإستغناء عن المستندات الورقية والحد من الزج بالتوكيلات الملاحية و مرحلي البضائع في قضايا تهريب بدون ذنب و كذا القضاء علي ظاهرة المهمل بالموانئ.





واضاف القاضي، أنه من المعروف أن المرحلة الأولى- مرحلة تشغيل تجريبي إعتبارًا من الأول من إبريل 2021 ثم تليها المرحلة الثانية- مرحلة التشغيل الإلزامى إعتبارًا من الأول من يوليو2021.



