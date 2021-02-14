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منوعات

ابنة الملياردير بيل جيتس تحصل على أولى لقاحات كورونا بأمريكا

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:29 م
صدى البلد
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أحمد شريف

تلقت جينيفر جيتس ، ابنة بيل جيتس ، أول تطعيم ضد فيروس كورونا هذا الأسبوع،وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية،ط.


 جينيفر جيتس طالبة طب في السنة الثانية في كلية Icahn للطب في نيويورك في Mount Sinai ، ويعني هذا أنها مؤهلة للحصول على اللقطة.


وقالت جينيفر عبر صفحتها بالانستجرام " ليس لدي امتياز لتلقي جرعتي الأولى من mRNA لتعليم خلاياي تكوين استجابة مناعية وقائية لهذا الفيروس,  بصفتي طالبة طب وطبيبة طموحة ، أنا ممتنة لأنها ستوفر لي الحماية والأمان لممارستي المستقبلية '' .


 قام الملياردير بيل جيتس بتحويل الأموال إلى أبحاث اللقاحات ، مما أثار نظريات مؤامرة ، مفادها أنه يسعى إلى حقن الرقائق الدقيقة في أفراد الشعب الأمريكي.

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