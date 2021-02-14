ابنة الملياردير بيل جيتس تحصل على أولى لقاحات كورونا بأمريكا

تلقت جينيفر جيتس ، ابنة بيل جيتس ، أول تطعيم ضد فيروس كورونا هذا الأسبوع،وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية،ط.

جينيفر جيتس طالبة طب في السنة الثانية في كلية Icahn للطب في نيويورك في Mount Sinai ، ويعني هذا أنها مؤهلة للحصول على اللقطة.

وقالت جينيفر عبر صفحتها بالانستجرام " ليس لدي امتياز لتلقي جرعتي الأولى من mRNA لتعليم خلاياي تكوين استجابة مناعية وقائية لهذا الفيروس, بصفتي طالبة طب وطبيبة طموحة ، أنا ممتنة لأنها ستوفر لي الحماية والأمان لممارستي المستقبلية '' .

قام الملياردير بيل جيتس بتحويل الأموال إلى أبحاث اللقاحات ، مما أثار نظريات مؤامرة ، مفادها أنه يسعى إلى حقن الرقائق الدقيقة في أفراد الشعب الأمريكي.