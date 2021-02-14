عند استئناف الدراسة.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي





اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم.





وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان الاجتماع تناول عرض "الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بالمدارس".



