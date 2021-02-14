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أخبار البلد

عند استئناف الدراسة.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:33 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم

اجتمع الرئيس  عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم. 

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، ان  الاجتماع تناول عرض "الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بالمدارس".

ووجه الرئيس السيسي بالالتزام الدقيق بتطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس، مع منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالى أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.
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عند استئناف الدراسة.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي

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