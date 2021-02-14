الوضع خطير .. سفارة أمريكا في ميانمار تحذر من "انقطاع الاتصالات" بين عشية وضحاها

أصدرت سفارة الولايات المتحدة في ميانمار حالة تأهب للإيواء لمواطني البلاد بسبب "التحركات العسكرية" في يانجون، وحذرت من "انقطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية المحتملة بين عشية وضحاها بين الساعة 1:00 صباحًا و 9:00 صباحًا"، حسبما ذكرت رويترز بيوم الأحد.









ويأتي التحذير في الوقت الذي تجتاح فيه ميانمار احتجاجات أطلقها انقلاب وقع في وقت سابق من الشهر الجاري.









وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع في المدن البورمية الكبرى مطالبين بالإفراج عن مستشارة الدولة أونج سان سو كي ومسؤولين آخرين.









وفي 1 فبراير، فرض الجيش الوطني حالة طوارئ لمدة عام واحتجز مستشارة الدولة أونج سان سو كي وأعضاء حكومتها ، متهمًا الحزب الحاكم باللعب الشرير خلال انتخابات نوفمبر 2020. ومن المقرر أن ينتهي اعتقال أونغ سان سو كي يوم الاثنين.









وشجبت العديد من الدول الانقلاب وطالبت بالإفراج الفوري عن المسؤولين المعتقلين.











وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على العديد من الأشخاص والكيانات المرتبطة بالجيش.









وتخضع الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لحالة طوارئ بعد أن استولى الجيش على السلطة في وقت سابق من الشهر الجاري واعتقل العديد من كبار المسؤولين ، بما في ذلك الرئيس ومستشار الدولة.