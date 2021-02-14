ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سحر لاشين تكشف علاج لحل المشاكل بين الزوجين

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:50 م
عيد الحب
عيد الحب
Advertisements
ياسمين القصاص
قالت الدكتورة سحر لاشين، استشاري الطب الباطني والتكاملي بجامعة لوس أنجلوس الأمريكية، إن الحب شئ عجز العلماء معرفة بدايته أو نهايته أو سببه، ولكنهم توصلوا إلى بعض الدراسات التى أُثبتت الشخص الذى يحب يكون لديه استعداد أن يضحى من أجل الطرف الأخر باستمرار ودون تفكير، معقبا "احنا لما بنحب قعلا بنحب بكل ما فينا سواء بالعين والقلب والاذن والمخ".

وأضافت "استشاري الطب الرياضي والتكاملي"، عبر زوم فى برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سى بى سى"، أن جميع مشاعر الشخص تصب داخل مخه، فالشخص يحب بمخه بدليل أن يحدث عدة تفاعلات عديدة لدي الشخص عند رؤية الطرف الأخر أو عند دق القلب عند رؤية الحبيب، فكل هذه التغييرات تحدث من المخ مباشرة، موضحا أن الشخص يحب بالهرمونات عن طريق التصور الذى يكون لدي الشخص تجاه شريك حياته، فينطبق هذه الأمور عند رؤية الشخص المفضل له.

وأشارت"لاشين"، إلى أن منذ العصر الحجري كانت الفتيات تفضل الرجل قوى ومفتول العضلات، وذلك بسبب الغريزة التى توجد لدي المرأة فى أنها تريد شريك حياتها أن يحافظ عليها، وبالرغم من تطور الزمن الان عن العصر الحجري، ولكن ما زالت جميع السيدات تفكر بنفس الطريقة.

وأكدت، أن المحرك الرئيسى فى تحريك المشاعر لدي المرأة هو هرمون الاكستوسن، مشيرة إلى أن يتواجد هرمون الاكستوسن لدي الرجال بقلة، مكملا أنه يوجد 3 مراحل للحب ومنها الانجذاب، الاشتياق و المرحلة الاخيرة الارتباط وهى الخطوة الأهم فى استمرار هذه العلاقة.

وأوضحت، أن توجد نسبة هرمونات لدي الشخص الذى يستمر فى علاقة قصة الحب القوية تختلف عن الأشخاص الأخري، مؤكدة أن عند وجود هرمون الاكستوسن لدي رجل عن رجل أخر فيكون هذا الرجل اكثر ارتباطا وولاءا لزوجته، متابعا أن يوجد علاج للزوجين التى لديهم الكثير من المشاكل فى أمريكا فيوجد حبوب وقطرة الانف من هرمون الاكستوسن ليساعدهم على التفاهم وقلة الضغوط بينهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

رانيا علواني: أنا أهلاوية جدا ولكن لا أكره الغير

شريف خير الله: الرجل يدير حياته بعقله بينما المرأة تديرها بعاطفتها

مالهاش كتالوج.. تعرف على سر نجاح العلاقة الزوجية

استشاري علاقات أسرية: الحب الإلكتروني يسوده الخداع والتشوش

استشاري مهارات تواصل: الغيرة شعور صحي.. وزيادتها تميت الحب.. فيديو

تاني أخطر الأنواع.. رانيا علوانى تناشد بالكشف المبكر عن سرطان الرحم

ترشيحاتنا

طارق شوقي يعلن ضم امتحانات الترمين للشهادة الإعدادية

وزير التعليم: يعلن موعد عودة الحضور في المدارس.. فيديو

صدفة أم مؤامرة.. انحياز التحكيم الأفريقي للترجي عرض مستمر

وعدي لكم جميعا.. أول تعليق من محمد صلاح بعد سقوط ليفربول المدوي أمام ليستر

وزير التعليم يكشف موعد امتحانات الثانوية العامة 2021.. ويؤكد: ستكون إلكترونية

بث مباشر.. مؤتمر صحفي مهم لوزير التربية والتعليم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد غير متوقعة للرمان .. تقوية الخصوبة وعلاج الضغط

حُكم عليه بالإعدام بسبب الحب .. قصة القديس فالنتين وسر يوم 14 فبراير

بعد رحيله.. عرض سيارة مارادونا فى مزاد علنى للبيع