سحر لاشين تكشف علاج لحل المشاكل بين الزوجين

قالت الدكتورة سحر لاشين، استشاري الطب الباطني والتكاملي بجامعة لوس أنجلوس الأمريكية، إن الحب شئ عجز العلماء معرفة بدايته أو نهايته أو سببه، ولكنهم توصلوا إلى بعض الدراسات التى أُثبتت الشخص الذى يحب يكون لديه استعداد أن يضحى من أجل الطرف الأخر باستمرار ودون تفكير، معقبا "احنا لما بنحب قعلا بنحب بكل ما فينا سواء بالعين والقلب والاذن والمخ".







وأضافت "استشاري الطب الرياضي والتكاملي"، عبر زوم فى برنامج "الستات مبيعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية "سى بى سى"، أن جميع مشاعر الشخص تصب داخل مخه، فالشخص يحب بمخه بدليل أن يحدث عدة تفاعلات عديدة لدي الشخص عند رؤية الطرف الأخر أو عند دق القلب عند رؤية الحبيب، فكل هذه التغييرات تحدث من المخ مباشرة، موضحا أن الشخص يحب بالهرمونات عن طريق التصور الذى يكون لدي الشخص تجاه شريك حياته، فينطبق هذه الأمور عند رؤية الشخص المفضل له.





وأشارت"لاشين"، إلى أن منذ العصر الحجري كانت الفتيات تفضل الرجل قوى ومفتول العضلات، وذلك بسبب الغريزة التى توجد لدي المرأة فى أنها تريد شريك حياتها أن يحافظ عليها، وبالرغم من تطور الزمن الان عن العصر الحجري، ولكن ما زالت جميع السيدات تفكر بنفس الطريقة.





وأكدت، أن المحرك الرئيسى فى تحريك المشاعر لدي المرأة هو هرمون الاكستوسن، مشيرة إلى أن يتواجد هرمون الاكستوسن لدي الرجال بقلة، مكملا أنه يوجد 3 مراحل للحب ومنها الانجذاب، الاشتياق و المرحلة الاخيرة الارتباط وهى الخطوة الأهم فى استمرار هذه العلاقة.





وأوضحت، أن توجد نسبة هرمونات لدي الشخص الذى يستمر فى علاقة قصة الحب القوية تختلف عن الأشخاص الأخري، مؤكدة أن عند وجود هرمون الاكستوسن لدي رجل عن رجل أخر فيكون هذا الرجل اكثر ارتباطا وولاءا لزوجته، متابعا أن يوجد علاج للزوجين التى لديهم الكثير من المشاكل فى أمريكا فيوجد حبوب وقطرة الانف من هرمون الاكستوسن ليساعدهم على التفاهم وقلة الضغوط بينهم.

