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فن

ميرهان حسين تشارك متابعيها بإطلالة جديدة.. شاهد

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:51 م
صدى البلد
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سيد احمد
شاركت الفنانة ميرهان حسين، متابعيها بصورة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

احلي ملكة - مشاء الله - زى القمر 

يذكر أن أحدث أعمال ميرهان حسين مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

ميرهان حسين ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).

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