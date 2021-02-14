أهم الأخبار.. الأمريكيون يطالبون ترامب بالترشح لانتخابات 2024.. أول تعليق لـ ولي عهد أبو ظبي بعد صورة مسبار الأمل للمريخ.. وانخفاض الدولار

نشر "صدى البلد"، عددًا من التقارير والأخبار الهامة نعرضها في السطور التالية من خلال التقرير التالي..





بعد تبرئته.. الأمريكيون يطالبون ترامب بالترشح لانتخابات 2024

سيطر هاشتاج "# Trump2024"، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، في الساعات التي تلت إعلان براءة الرئيس السابق دونالد ترامب من تهمة التحريض على التمرد التي وجهت إليه بسبب اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.. للمزيد اضغط هنا









قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

ينظم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الخامسة من مساء اليوم، الأحد، مؤتمرا صحفيا للكشف عن القرارات النهائية المتعلقة بـ تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

لحظة فارقة.. أول تعليق لـ ولي عهد أبو ظبي بعد صورة مسبار الأمل للمريخ





علق ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، على إرسال أول صورة للمريخ بعدسة "مسبار الأمل" الإماراتي، مؤكدًا أنها لحظة فارقة وبشرى خير. للمزيد اضغط هنا





الدولار انخفض قرشا.. تراجع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه بمنتصف التعاملات

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الأحد 14 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الاهلى المصرى.. للمزيد اضغط هنا



