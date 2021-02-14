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أخبار العالم

وزير الدفاع يشيد بقوته الرادعة.. إيران تختبر صاروخا متطورا جديدا

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:50 م
الصاروخ الايراني
الصاروخ الايراني الجديد
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على صالح
صرح قائد القوة البرية بالجيش الايراني البريجادير جنرال كيومارس حيدري، اليوم الأحد بأن جيش بلاده اختبر بنجاح صاروخًا متطورًا جديدًا يصل مداه إلى 300 كيلومتر.

وأضاف كيومارس للصحفيين أنه تم إجراء الاختبار لتقييم مواصفات أداء الصاروخ محلي الصنع ، والذي قال حيدري إنه قادر على إصابة الأهداف بدقة بالغة في جميع الظروف الجوية.

وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي روج فيه وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي لقوة طهران الرادعة القائمة على تطوير صواريخ متطورة محلية الصنع.

وقال حاتمي في مقابلة مع وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء يوم الأحد "اليوم ، كل صواريخ جمهورية إيران الإسلامية دقيقة ولديها قدرة كبيرة على المناورة والقوة التفجيرية اللازمة للحفاظ على الردع الدفاعي للبلاد".

وأكد وزير الدفاع الايراني مجددا عزم إيران على الانتقام ممن يقفون وراء اغتيال العالم الإيراني الكبير محسن فخري زاده في نوفمبر 2020.

كدولة عظيمة مع إدارة التفكير الاستراتيجي، فإن جمهورية الإيران سوف تطبق العقوبة في الوقت والمكان المناسبين. 

وتعهد الوزير أن هذا سيحدث بلا شك.

وأدى مقتل فخري زاده في 27 نوفمبر إلى تفاقم التوترات بين طهران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي. 

واتهم مسؤولون إيرانيون كبار، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، على الفور تل أبيب بالهجوم، لكن كبار الضباط الإسرائيليين التزموا الصمت حتى الآن بشأن الأمر.
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