بنمو 22%.. العربية للأدوية تحقق 86 مليون جنيه أرباح خلال 7 أشهر





وقالت الشركة، اليوم، إنها سجلت صافي ربح قبل الضرائب بلغ 86.07 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية يناير الماضي، مقابل 70.53 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وتابعت "ارتفع صافي قيمة مبيعات الشركة خلال السبعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي لتسجل 335.56مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 320.48 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي".وحققت الشركة خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر من العام المالي الجاري، صافي ربح بعد الضرائب بلغ 58.31 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 45.11 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 291.22 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 271.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.