ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

منذ 1986.. التحقيق مع وافد سوري حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:04 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم

ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد، أن السلطات الكويتية تحقق مع وافد سوري حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير قبل 30 عامًا. 

وقالت الصحيفة إن "الإدارة العامة للجنسية والجوازات تمكنت الأسبوع الماضي من ضبط المقيم السوري عند عودته من دولة قطر، بعد إجراء التحريات اللازمة عنه بناءً على معلومات أكدت حصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير".

 وأضافت أن "المتهم السوري حصل على الجنسية عام 1986، مقابل مبلغ مالي، وهي معلومات تم التأكد من صحتها بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات الكافية".

وتابعت أن "المتهم غادر الكويت عقب شعوره بالخطر إلى قطر، التي مكث فيها نحو ثلاثة أشهر للتمويه، قبل أن يعود إلى البلاد، الأسبوع الماضي، ليتم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى التحقيق".

وحسب التحقيقات الأولية، فقد اعترف المتهم بشرائه الجنسية الكويتية قبل أكثر من ثلاثين عاما، عبر التدليس للاستمتاع بمزاياها.

Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

صحيفة سودانية: الأهلي تجاهل بعثة المريخ

شكوى من سعد سمير نجم الأهلي لجهاز حماية المستهلك.. تفاصيل

طارق شوقي: الشهادة الإعدادية والثانوية معندهمش ترم أول وامتحان واحد آخر العام

موعد مباراة الأهلى والمريخ السودانى والقنوات الناقلة

فوائد غير متوقعة للرمان .. تقوية الخصوبة وعلاج الضغط

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد غير متوقعة للرمان .. تقوية الخصوبة وعلاج الضغط

حُكم عليه بالإعدام بسبب الحب .. قصة القديس فالنتين وسر يوم 14 فبراير

بعد رحيله.. عرض سيارة مارادونا فى مزاد علنى للبيع