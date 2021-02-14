منذ 1986.. التحقيق مع وافد سوري حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير





ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد، أن السلطات الكويتية تحقق مع وافد سوري حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير قبل 30 عامًا.





وقالت الصحيفة إن "الإدارة العامة للجنسية والجوازات تمكنت الأسبوع الماضي من ضبط المقيم السوري عند عودته من دولة قطر، بعد إجراء التحريات اللازمة عنه بناءً على معلومات أكدت حصوله على الجنسية الكويتية بالتزوير".





وأضافت أن "المتهم السوري حصل على الجنسية عام 1986، مقابل مبلغ مالي، وهي معلومات تم التأكد من صحتها بعد إجراء التحريات وجمع المعلومات الكافية".





وتابعت أن "المتهم غادر الكويت عقب شعوره بالخطر إلى قطر، التي مكث فيها نحو ثلاثة أشهر للتمويه، قبل أن يعود إلى البلاد، الأسبوع الماضي، ليتم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى التحقيق".





وحسب التحقيقات الأولية، فقد اعترف المتهم بشرائه الجنسية الكويتية قبل أكثر من ثلاثين عاما، عبر التدليس للاستمتاع بمزاياها.



