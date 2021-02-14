من خطوط مترو الأنفاق.. قصة حب تجمع عاملين توجت بالزواج في الفالنتين





في يوم عيد الحب الذي يحتفل بها العالم أجمع، أختار زوج وزوجة من البسطاء أن يكون اليوم تتويجًا لزواجهما، ويحتفلان بهذه الذكرى كل عام بأبسط الطرق، ويحرص الزوج أن يعبر لزوجته عن معاني الحب والعاطفة الجميلة بينهما.





لم يمنعهما تقدمهما بالعمر من التعبير عن هذه المشاعر بينهما، ورغم صعوبات وضغوطات الحياة إلا أنهما يران أن الحب هو الذي يحلي مشوار حياتهما.









رصدت عدسة صدى البلد احتفال الزوجين في مثل هذا اليوم، حيث يعمل كلا الزوجين عمال نظافة بخطوط مترو الانفاق، ويحرصان على إظهار مشاعر الحب والاحتفال بيوم زواجهما كل عام من مقر عملهما.









والتقطت عدسة صدى البلد صورا لهما في احتفالهما باليوم، وتبادل كلا منهما الورود الحمراء تعبيرًا عن الحب والاهتمام، وتحرص الزوجة على الاهتمام بأحياء هذه الذكرى كل عام، حتى ولو بأبسط الأشياء.









وذكر كلا الزوجين أن كل يوم بينهما هو عيد حب خاص، فمجرد كونهما معا طوال هذه السنوات ربطتهما روابط تفوق الحب بكثير، فتجمعهما العشرة والزمن والاحترام والمودة والرحمة، ويعملان معا منذ سنوات طويلة فأغلب أوقاتهما يكونان رفقة بعضهما البعض.









وفي النهاية يتمنيان أعوام كثيرة تجمعهما وأن يظل الحب طريقهما ونهجهما في الحياة، وأن يديم الله تواجدهما معا، وأن يظلوا السند والدعم لبعضهما البعض، فمع تقدمهما بالعمر يبقى الود والاحترام الدافع القوي وراء علاقاتهما.