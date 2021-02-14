محافظ بني سويف يناقش مخطط إنشاء مدينة متكاملة بالقرب من واحة ميدوم السياحية

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعًا لبحث مخطط عام أعده تخطيط المناطق السياحية بالهيئة العامة للتنمية السياحية بوزارة السياحة والآثار،وذلك بشأن إقامة مدينة متكاملة على مساحة 2124 فدانًا القريبة من منطقة واحة ميدوم السياحية بمركز الواسطى،وذلك في حضور السيد بلال حبش نائب المحافظ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام،د.م خالد مصطفى مدير عام تخطيط المناطق السياحية بهيئة التنمية السياحية،د.م محمد أسامة مدير الإدارة العامة للتقييم للعقاري، وم.محمد عطا مهندس أول تخطيط بالإدارة العامة لتخطيط المناطق السياحية،والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة.





ناقش المحافظ المخطط والتصور المقدم من الهيئة والذي يأتي ضمن الخطوات والنتائج المثمرة للتعاون بين المحافظة ووزارة السياحة والآثار وهيئاتها المختصة لتحقيق نقلة سياحية بالمحافظة ضمن الإستراتيجية السياحية التي أعدتها المحافظة لــ 5 سنوات قادمة،وتستهدف استثمار كافة موارد المحافظة في القطاع لوضع المحافظة لمكان مميز بخريطة مصر السياحية محليًا وعالميًا.



