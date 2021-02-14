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رياضة

وعدي لكم جميعا.. أول تعليق من محمد صلاح بعد سقوط ليفربول المدوي أمام ليستر

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:11 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد بدران

علق محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على خسارة فريقه من ليستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس.


ونشر محمد صلاح صورة عبر "إنستجرام"، معلقا عليها "لقد كانت فترة صعبة لأسباب عديدة.. نحن أبطال وسنقاتل مثل الأبطال حتى النهاية.. لن نسمح بتحديد هذا الموسم بالنتائج الأخيرة التي حصلنا عليها.. هذا هو وعدي لكم جميعًا".


وحقق فريق ليستر سيتي الفوز علي منافسه ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 24 من الدوري الإنجليزي. 


وتعد خسارة ليفربول أمس رقما سلبيا لـ الألماني يورجين كلوب الذي يخسر لأول مرة 3 مباريات على التوالي منذ قدومه إلى إنجلترا.


وقال كلوب عقب المباراة: "سجلنا هدفا ثم تعادلوا معنا من هدف أرى أنه تسلل واضح، ثم قدمنا لهم هدية في الهدف الثاني".


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