النائبة خضرة سالم تكتب: دعوة الأزهر للاحتفال بعيد الحب

يحتفل المصريون في الرابع عشر من نوفمبر، بـ«عيد الحب»، حيث يتبادل الناس الهدايا والكلمات الرقيقة، وتختلف الاقاويل والآراء في حكم الاحتفال بعيد الحب، وقد أفتى كل من الازهر الشريف ودار الافتاء المصرية بأن الاحتفال بعيد الحب حلال شرعًا، حيث إن الحب من الأمور التي حث عليها الشرع الحنيف .









مفهوم الحُب أهم وأوسع من تلك العاطفة التي تكون بين الرجل والمرأة على وجه الخصوص، بل هو مفهوم أعم وأشمل، فمن الممكن في هذا اليوم أن أعبر عن حبي لأولادي أو لأصدقائي أو لأهلي، وحينما ندعو للاحتفال بعيد الحب ، فإن البعض يتهكم على الأزهر ويتهمه بالدعوة إلى الابتداع في الدين ، بدعوته تلك إلى الاحتفال بعيد الحب، والحقيقة أن الإسلام الحنيف نفسه ، هو الذي دعا إلى الحب والتراحم والألفة حيث قال الله تعالى: " وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ".









كما أمر سبحانه وتعالي بالمودة والرحمة بين الزوجين حيث قال تعالى: "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون، ومن هنا تظهر دلائل الحب بين الأزواج في الأحاديث النبوية الشريفة، والتي أكدت على مدى حب النبي ﷺ لأزواجه، ومنها ما ورد عنه ﷺ من أحب الناس إليك يارسول الله "قال عائشة قال ومن الرجال قال أبوها" .









كما كان النبي ﷺ يراعي غيرة زوجاته ويقدر مشاعرهن فقد استضاف مرة بعض أصحابه في بيت عائشة رضي الله عنها فأبطأت عليه في إعداد الطعام ، فأرسلت السيدة أم سلمة طعامًا فدخلت السيدة عائشة لتضع الطعام الذي أعددته فوجدتهم يأكلون، فغارت وغضبت وأحضرت حجرًا ناعمًا صلبًا ففلقت به الصحفة التي أرسلتها أم سلمة فجمع النبي ﷺ بين فقلتي الصحفة وقال لأصحابه : كلوا ..كلوا قد غارت أمكم ..غارت أمكم وهو يضحك، ثم أخذ رسول الله ﷺ صحفة عائشة فبعث بها إلي أم سلمة وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة.









ومن هذا المنطلق الإسلامي والهدي النبوي، صار الأزهر الشريف على المنهج الرباني، في الدعوة إلى الاحتفال بعيد الحب، وجعله كل لحظة في العمر، وحث الناس على تبادل الحب فيما بينهم وفيما بين الأزواج وفيما بين الأبناء ، حتى تصير الحياة هادئة مطمئنة، ولذلك دشن الأزهر الشريف عشرات الحملات والمبادرات والندوات واللقاءات الداعية إلى حسن المعاشرة ، ومن بين هذه المبادرات والحملات: "وعاشروهن بالمعروف"، وحملة لم الشمل"، وقد تدخل الأزهر خلال عامين عن طريق هذه الحملات إلى انهاء خلافات زوجية وأسرية تجاوزت الثلاثين خلافا كادت تعصف بالمجتمع وتزيد من أطفال بلامأوى وأطفال الشوارع والعنوسة والمخدرات ، وكل هذا ينتج عن التفكك الأسري، ولذلك انتبه الأزهر سريعا لتدشين مثل هذه الحملات وبرامج التوعية التي أطلقها مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية التي جابت المحافظات المصرية.









ولعل المطلع والمهتم بشئون وأخبار الأزهر الشريف سواء عبر الصحف أو المواقع أو حتى على السوشيال ميديا يرى أن الأزهر الشريف أجرى برامج التوعية الأسرية والمجتمعية في أكثر من 10 محافظات عقب انتهاء الموجة الأولى من فيروس كورونا، حيث زار سيناء مرتين وجاب محافظات الاسماعيلية والسويس وأسوان وبني سويف وغيرها من المحافظات لنشر التوعية الأسرية والدعوة إلى عودة المحبة والحب بين الأزواج، في كل يوم وليس يوم 14 فبراير الموافق احتفالات المصريين بعيد الحب أو 4 نوفمبر عيد الحب العالمي.









وكل هذا وغيره الكثير ، إنما يؤكد أن الحبّ من المعاني الجميلة في حياة الإنسان، ومن المشاعر التي إذا خالطت القلوب فرحت وأشرقت، ولا بُدّ من الإشارة إلى أنّ الحبّ من الصفات الفطرية الطبيعية للبشر التي جبلهم الله عليها وهي إحدى وسائل الأمن والاستقرار في المجتمعات ، وبعث الطمأنينة في نفوس المحبين سواء في الاسرة الواحدة أو بين الأشخاص أو الأزواج.