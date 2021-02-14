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برلمان

برلمانية تسأل وزيرالآثار عن مستقبل السياحة العلاجية

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:33 م
السياحة فى مصر
السياحة فى مصر
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فريده محمد
تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بسؤال إلى وزير السياحة والآثار عن مستقبل السياحة العلاجية في مصر، التي لم يتم الترويج لها حتى في الداخل لدرجة أن هناك كثيرين من المواطنين المصريين يسافرون لدول كثيرة للعلاج في الخارج تحت إشراف أطباء مصريين.

وتساءلت مختار لماذا لا يوجد في مصر كيان خاص بالسياحة العلاجية وأيضا لماذا لا يوجد تشريعات لتنظيم هذه الخدمات ، وطالبت النائبة بأهمية وجود تنسيق بين وزارة السياحة والصحة والإعلام للاستفادة من هذا المورد المهم والترويج للاماكن العلاجية بعدة لغات من خلال وزاره الإعلام والهيئة العامة للاستعلامات وأيضًا عبر وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي، ولاسيما أن الأسعار التي تقدمها مصر في هذا المجال مناسبة جدا لكل شرائح وفئات المجتمع في الدول المختلفة إضافة إلي تفوق مصر على اغلب الدول من حيث كفاءة الأطباء وأيضا وجود عوامل تحفيزية أخرى وهى إمكانية الترتيب لزيارات سياحية ترفيهية متعددة.
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