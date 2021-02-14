برلمانية تسأل وزيرالآثار عن مستقبل السياحة العلاجية

تقدمت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية بسؤال إلى وزير السياحة والآثار عن مستقبل السياحة العلاجية في مصر، التي لم يتم الترويج لها حتى في الداخل لدرجة أن هناك كثيرين من المواطنين المصريين يسافرون لدول كثيرة للعلاج في الخارج تحت إشراف أطباء مصريين.



