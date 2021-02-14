وسط غضب شعبي.. تحركات عسكرية لميليشيات تركية في غرب محافظة حماة السورية

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن تعمد المليشيات التركية تحصين نقطتها الجديدة التي أنشأتها في تل قسطون الأثري ضمن سهل الغاب شمال غربي حماة في سوريا.





ونقل المرصد عن مصادر قولها: "التل الأثري تعرض للتخريب والتجريف نتيجة عمليات التحصين من قبل الأتراك".



