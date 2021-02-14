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فن

خالد النبوي يروج لـ "أهل الكهف" بصحبة أيمن بهجت قمر وعمرو عرفة

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:49 م
كواليس اهل الكهف
كواليس اهل الكهف
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محمد بدران

شارك الفنان خالد النبوي متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة من كواليس فيلم "أهل الكهف".

 
وظهر خالد النبوي بصحبة السيناريست ايمن بهجت قمر والمخرج عمرو عرفة وعلق "صورة مهمة جدًا من بروفات فيلم #أهل_الكهف أثناء انتظارنا الشديد لساندوتش الطعمية 😋".

وطرح المنتج وليد منصور البوسترات الرسمية لفيلم "أهل الكهف" حيث تم تصميم بوستر لكل نجم ومن المقرر طرح الفيلم بالسينما في موسم الصيف المقبل 2021.  

وانتهي صناع الفيلم من تصوير الديكور الأول في مدينة الإنتاج الإعلامي بعد ٤ ايام متواصلة من التصوير جمعت معظم ابطال العمل، وصور فريق العمل بعض المشاهد الاخري  بأحد الإستوديوهات بمنطقة الهرم، ومن المقرر ان يسافر فريق العمل الي المغرب لتصوير عدد كبير من المشاهد هناك.  

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوي وغادة عادل ومحمد ممدوح "تايسون" ومحمود حميدة و محمد فراج وأحمد عيد وريم مصطفي وخالد الصاوي ومصطفي فهمي وبيومي فؤاد واحمد فواد سليم وصبري فواز وهاجر احمد، و من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفه وإنتاج وليد منصور. 

ويعد فيلم "أهل الكهف" من أضخم إنتاجات السينما المصرية نظرًا لكم النجوم الذي يشارك وإستعانتهم بفريق عمل الأكشن بأكمله من لندن لظهور المشاهد علي أعلي مستوي، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في موسم عيد الأضحي المقبل في كل بلدان العالم. 

وكان اَخر تعاون بين المنتج وليد منصور والمؤلف أيمن بهجت قمر فيلم "البدلة" لـ تامر حسني الذي عرض عام 2018 وحقق إيرادات قياسية في تاريخ السينما المصرية حيث تخطت إيراداته تلك الوقت 70 مليون حنيه.

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